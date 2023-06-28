Аеропорт Гельсінкі дозволив провозити рідини у салоні літаків: скільки можна взяти

В аеропорту фінської столиці Гельсінкі збираються знімають обмеження на перевезення рідин у літаках. Нові правила почнуть застосовувати із 28 червня.

Тепер кожен пасажир, який вилітає з Гельсінкі, зможе взяти із собою до 2 л рідини, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

В аеропорту Гельсінкі на контролі безпеки перестануть обмежувати пасажирів у провезенні рідин у салоні літака – замість ємностей до 100 мл можна буде взяти велику тару до 2 л рідини, наприклад, дві літрові пляшки води.

Зняття обмежень стало можливим завдяки встановленню в терміналі сканерів на основі комп'ютерної томографії. Вони перевіряють багаж пасажирів на наявність небезпечних речовин та дозволять не виймати електроніку та рідини з ручної поклажі.

Подібні технології використовують лише кілька аеропортів у Євросоюзі та США, уточнив оператор аеропорту Finavia.

Провезення великої кількості рідини буде дозволено лише пасажирам, які розпочинають свою подорож із Гельсінкі, але при транзитному контролі будуть застосовуватись попередні правила безпеки – ємності до 100 мл у прозорому пакеті об'ємом до 1 л.

Фото: Пасажирка в аеропорту Гельсінкі (facebook.com/finavia)

Такі обмеження запровадили в аеропортах по всьому світу ще у 2006 році після розкриття запланованого теракту у Великій Британії. Тоді терористи збиралися пронести у літак рідини та змішати їх для отримання вибухівки.

Тим часом пасажирів однієї з авіакомпаній анонімно зважуватимуть перед рейсом.