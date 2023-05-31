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Пасажирів авіакомпанії анонімно зважуватимуть перед рейсом: причини

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Середа 31 травня 2023 17:41
Пасажирів авіакомпанії анонімно зважуватимуть перед рейсом: причини Фото: Літак авіакомпанії Air New Zealand (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Air New Zealand запровадила процедуру добровільного зважування пасажирів. Так перевізник намагається порахувати загальну вагу, щоб забезпечити безпеку польотів.

Пасажирам обіцяють залишити їхні дані в таємниці, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зважування назвали опитуванням, яке проводиться на міжнародних рейсах. Дані ваги пасажирів та ручної поклажі потім будуть використовувати для розрахунку злітної маси літака.

Перевізник пообіцяв, що інформація про масу тіла не відображатиметься на вагах в аеропорту. У базі даних авіакомпанії не буде зазначено ім'я пасажира. Співробітникам в аеропорту потрібно буде лише позначити, пасажир дорослий чи дитина, стать та скільки сумок везе з собою як ручну поклажу. Таке опитування проводиться кожні 5 років, щоб оновити актуальну середню вагу пасажирів та їхніх речей.

У 2021 році зважувала пасажирів найбільша авіакомпанія Казахстану Air Astana. Серед тих, хто погодився, проводили лотерею з подарунками.

Середню вага пасажирів вносять до комп’ютерної системи для розрахунку балансування літака перед вильотом. Це необхідно зробити, щоб під час стоянки авіалайнер не впав на хвіст, під час зльоту не зачепив злітно-посадкову смугу, і комп’ютер підрахував потрібну тягу двигунів для розгону.

Через неправильний розрахунок злітної маси у 2020 році літак туристичного оператора TUI в аеропорту Бірмінгема злетів із меншою тягою, ніж потрібно. Інцидент був розцінений як серйозний. Таке сталося, бо комп’ютер прийняв жінок на рейсі за дітей та занизив вагу повітряного судна на 1,3 тони.

Нагадаємо, ми писали, що європейська авіакомпанія запроваджує економію на пасажирах.

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