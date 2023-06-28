RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аэропорт Хельсинки разрешил провозить жидкости в салоне самолетов: сколько можно взять

Фото: Аэропорт Хельсинки (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В аэропорту финской столицы Хельсинки снимают ограничения на провоз жидкостей в самолетах. Новые правила начнут применять с 28 июня.

Теперь каждый пассажир, который вылетает из Хельсинки, сможет взять с собой в салон до 2 л жидкости, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В аэропорту Хельсинки на контроле безопасности перестанут ограничивать пассажиров в провозе жидкостей в салоне самолета – вместо емкостей до 100 мл можно будет взять большую тару до 2 л жидкости, например, две литровые бутылки воды.

Снятие ограничений стало возможным благодаря установке в терминале сканеров на основе компьютерной томографии. Они проверяют багаж пассажиров на наличие опасных веществ и позволят не вынимать электронику и жидкости из ручной клади.

Похожие технологии используют только несколько аэропортов в Евросоюзе и США, уточнил оператор аэропорта Finavia.

Провоз большого количества жидкости будет разрешен только пассажирам, которые начинают свое путешествие из Хельсинки, но при транзитном контроле будут применяться прежние правила безопасности – емкости до 100 мл в прозрачном пакете объемом до 1 л.

Фото: Пассажирка в аэропорту Хельсинки (facebook.com/finavia)

Такие ограничений ввели в аэропортах по всему миру еще в 2006 году после раскрытия запланированного теракта в Великобритании. Тогда террористы собирались пронести в самолет жидкости и смешать их для получения взрывчатки.

Между тем, пассажиров одной из авиакомпаний будут анонимно взвешивать перед рейсом.

Читайте РБК-Украина в Google News
аеропортпасажириХельсинки