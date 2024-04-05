Аеропорт у ЄС зняв обмеження на перевезення рідин у літаку: нові правила

В аеропорту Таллінна днями зняли обмеження на перевезення рідин у салоні літака. Пасажирам тепер дозволено брати із собою достатньо води у тарі будь-якого об'єму.

Нові правила стали можливими завдяки канерам, які перевіряють ручну поклажу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

В аеропортах по всьому світу діють обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. Пасажирам доводиться залишати пляшки з водою, шампуні, креми, парфуми, якщо об'єм упаковки перевищує 100 мл. Це пояснюється заходами безпеки.

В аеропорту Таллінна завдяки новому устаткуванню в зоні контролю зняли суворі обмеження на перевезення рідин у салоні літака. Ручну поклажу перед входом у зону вильоту перевіряють нові американські сканери 920CT від Rapiscan Systems. Завдяки технології комп'ютерної томографії співробітники можуть побачити найдрібніші деталі багажу.

За новими правилами тепер дозволяється провозити до 2 л рідини в тарі будь-якого об'єму, якщо це не порушує розмірів ручної поклажі перевізника.

Фото: Новий сканер в аеропорту Таллінна (facebook.com/tll.aero)

Нове обладнання тепер спростило перевірку й техніки. Тепер пасажирам не потрібно на контролі виймати із сумок для окремого контролю ноутбуки, фотоапарати та іншу електроніку.

Нові сканери ручної поклажі встановлені також в аеропортах Вантаа у Гельсінкі та Схіпхол в Амстердамі. У всіх інших 'європейських аеропортах пасажирам доведеться дотримуватись загальних правил провезення рідин у ручній поклажі – в упаковках до 100 мл.

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