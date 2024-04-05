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Аэропорт в ЕС снял ограничения на провоз жидкостей в самолете: новые правила

Фото: Пассажиры в аэропорту Таллинна (facebook.com/tll.aero)
Автор: Ольга Маджумдар

В аэропорту Таллина на днях сняли ограничения на провоз жидкостей в салоне самолета. Пассажирам теперь разрешено брать с собой достаточно воды в таре любого объема.

Новые правила стали возможны благодаря сканерам, которые проверяют ручную кладь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В аэропортах по всему миру действуют ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Пассажирам приходится оставлять бутылки с водой, шампуни, кремы, духи, если объем упаковки превышает 100 мл. Это объясняется мерами безопасности.

В аэропорту Таллинна благодаря новому оборудованию в зоне контроля сняли строгие ограничения на провоз жидкостей в салоне самолета. Ручную кладь перед входом в зону вылета проверяют новые американские сканеры 920CT от Rapiscan Systems. Благодаря технологии компьютерной томографии сотрудники могут увидеть мельчайшие детали багажа.

По новым правилам теперь разрешается провозить до 2 л жидкостей в таре любого объема, если это не нарушает размеров ручной клади перевозчика.

Фото: Новый сканер в аэропорту Таллинна (facebook.com/tll.aero)

Новое оборудование теперь упростило проверки и техники. Теперь пассажирам не нужно на контроле вынимать из сумок для отдельного контроля ноутбуки, фотоаппараты и другую электронику.

Новейшие сканеры ручной поклажи установлены также в аэропортах Вантаа в Хельсинки и Схипхол в Амстердаме. Во всех других европейских аэропортах пассажирам придется придерживаться общих правил провоза жидкостей в ручной клади – в упаковках до 100 мл.

Напомним, мы писали, что известная авиакомпания сделает интернет в самолетах бесплатным. Услугу планировась запустить с 3 апреля.

Также мы рассказывали, у каких авиакомпаний Европы самые строгие нормы ручной клади. В перечне авиаперевозчиков с самыми жесткими ограничениями не только лоукостеры, но и традиционные авиакомпании.

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пасажириТаллинАэропорт