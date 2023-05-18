В "Аерофлоті" не залишилося літаків російського виробництва: причини

У флоті найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот" залишилися тільки літаки західного виробництва, на які накладені санкції у зв'язку із вторгненням в Україну.

Останній літак російського виробництва перевізник віддав у флот дочірньої компанії "Росія", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Йдеться про авіалайнер Суперджет 100. Тепер "Аерофлот" літатиме лише на американських літаках Boeing та Airbus європейського виробництва. Згідно з офіційними даними авіакомпанії, у парку авіакомпанії знаходяться 178 літаків із середнім віком 7,4 років. Це Boeing 777, Boeing 737, Airbus A350, A330, A320 та A321.

Всупереч санкціям, які забороняють постачання оригінальних деталей та обслуговування літаків, "Аерофлот" налагодив неофіційні альтернативні канали обслуговування повітряних суден та постачання запчастин.

Тільки 2022 року російські авіакомпанії отримали авіазапчастини на десятки мільйонів доларів в обхід санкцій.

Один із літаків "Аерофлоту" – Airbus A330 зараз проходить обслуговування в Ірані. Після багаторічних західних санкцій у цій країні налагодили самостійний ремонт літаків західного виробництва.

Фото: Літак Sukhoi Superjet 100 компанії "Аерофлот" (avianews.com)

Перший Sukhoi Superjet 100 "Аерофлот" отримав у 2011 році. Літаки російського виробництва використовувались на регіональних маршрутах. У 2019 році під час жорсткої посадки одного з Суперджетів 100 у московському Шереметьєво загинула 41 людина. На борту тоді перебували 78 осіб.

У 2020 році компанія "Аерофлот" вирішила вивести всі SS100 в парк авіакомпанії "Росія". Трансфер завершився 16 травня 2023 року – дочірня авіакомпанія отримала останній Суперджет 100 із парку "Аефрофлоту".

Раніше повідомлялося, що на SSJ100 ставлять лише вживані двигуни, бо компанія PowerJet припинила їх випуск після вторгнення в Україну. В останні місяці системи авіалайнерів періодично виходять з ладу під час польотів.

Нагадаємо, ми писали, що в 2022 році літаки в РФ виконали тисячі рейсів зі зношеними запчастинами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.