Тисячі поставок. Розкрита одна зі схем обходу санкцій російською авіацією

Днями у США заарештували організаторів схеми постачання авіазапчастин до Росії в обхід санкцій. Вони діяли в інтересах кількох авіакомпаній.

Лише 2022 року до РФ ввезли тисячі партій деталей для західних літаків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У Росію ввезли тисячі партій авіадеталей через третіх осіб

Після вторгнення Росії в Україну уряд США у партнерстві з 40 країнами ввів санкції проти РФ, які охопили й російську авіацію. Однак у 2022 році до Росії були відправлені тисячі партій деталей для літаків, згідно з даними російської митниці.

Дані, які проаналізував американський агрегатор торгових даних Import Genius, показують, що запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів були надіслані російським авіакомпаніям "Росія", "Аерофлот", Уральські авіалінії, S7 Airlines, Utair Aviation та "Победа".

Постачання стали можливі завдяки оранізації незаконних мереж, які "перетасовували" товари через низку підставних покупців, часто на Близькому Сході та в Азії.

Наприклад, на склади "Аерофлоту" потрапили десятки партій мідних проводів, болтів, графіту та інших деталей із позначкою виробництва Boeing у США. Їх везли до Росії через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в ОАЕ та Китаї.