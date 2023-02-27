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Де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном

Фото: Мобільні підрозділи ДП "Документ" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через повномасштабну війну за кордоном опинилися кілька мільйонів українців, значна кількість яких перебуває там взагалі без паспортних документів або з такими, термін дії яких вже закінчився.

У яких країнах та містах можна оформити нові документи, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Державну міграційну службу України.

Повідомляється, що ДП "Документ", що належить до сфери управління ДМС України, продовжує реалізовувати експериментальний проект, щоб забезпечити українців за кордоном дійсними документами.

На сьогодні підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох країнах:

Інфографіка: Адреси "Паспортного сервісу" за кордоном (facebook.com/dmsu.gov.ua)

У цих підрозділах громадяни України можуть отримати такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • обмін посвідчення водія.

Інфографіка: Вартість оформлення документів у різних країнах (facebook.com/dmsu.gov.ua)

У ДМС України також працюють над відкриттям мобільних офісів "Паспорного сервісу" в Німеччині.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати картку платника податків за кордоном.

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