Где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за границей

Из-за полномасштабной войны за границей оказались несколько миллионов украинцев, значительное количество которых находится там вообще без паспортных документов или с такими, срок действия которых уже истек.
В каких странах и городах можно оформить новые документы, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Сообщается, что ГП "Документ", принадлежащее сфере управления ГМС Украины, продолжает реализовывать экспериментальный проект, чтобы обеспечить украинцев за рубежом действительными документами.
На сегодняшний день подразделения "Паспортного сервиса" уже доступны в четырех странах:
Инфографика: Адреса "Паспортного сервиса" за границей (facebook.com/dmsu.gov.ua)
В этих подразделениях граждане Украины могут получить следующие услуги:
В ГМС Украины также работают над открытием мобильных офисов "Паспорного сервиса" в Германии.
Напомним, мы писали, как украинцам получить карту налогоплательщика за границей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.