6600 гривень для ВПО. Як отримати виплати від ще однієї організації

Українці, які постраждали від війни, можуть подати заявку на виплати від міжнародних організацій у 2023 році.
Французька гуманітарна організація ACTED відновила грошову допомогу українцям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.
Міжнародна організація ACTED надає грошову підтримку переселенцям, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.
Виплати передбачені людям із такими критеріями вразливості:
Допомога виплачується одноразово за три місяці на всіх членів сім'ї. Сума складає – 2200 грн на місяць на людину. Виплати будуть нараховані на картку банку або виплачені у відділенні Ощадбанку чи Укрпошти.
Для реєстрації потрібно буде надати:
Заявка розглядається протягом місяця. Після цього має надійти SMS з підтвердженням або відмовою у наданні виплати.
На сторінці організації попереджають не надавати свої дані шахраям:
"Під час роботи, взаємодії та спілкуванні з нашими працівниками, ми ніколи не запитуємо ПІН код або CVV код банківської карти. Якщо вас просять повідомити ці дані – це шахраї", – зазначаються в ACTED.
Для реєстрації треба звертатися тільки за телефонами гарячої лінії 0800 334 589 та кол-центру 0800 336 936.
Нагадаємо, ми писали, що уже третя організація відновила виплати по 6600 гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.