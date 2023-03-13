6600 гривен для ВПЛ. Как получить выплаты от еще одной организации

Украинцы, пострадавшие от войны, могут подать заявку на выплаты от международных организаций в 2023 году.
Французская гуманитарная организация ACTED возобновила денежную помощь украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.
Международная организация ACTED оказывает денежную поддержку переселенцам, выехавшим из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Выплаты предусмотрены людям со следующими критериями уязвимости:
Пособие выплачивается единовременно за три месяца на всех членов семьи. Сумма составляет – 2200 грн в месяц на человека. Выплаты будут начислены на карту банка или выплачены в отделении Ощадбанка или Укрпочты.
Для регистрации нужно будет предоставить:
Заявка рассматривается в течение месяца. После этого должно поступить SMS с подтверждением или отказом в предоставлении выплаты.
На странице организации предупреждают не предоставлять свои данные мошенникам:
"Во время работы, взаимодействия и общения с нашими работниками мы никогда не спрашиваем ПИН код или CVV код банковской карты. Если вас просят сообщить эти данные – это мошенники", – отмечаются в ACTED.
Для регистрации нужно обращаться только по телефонам горячей линии 0800 334 589 и колл-центра 0800 336 936.
Напомним, мы писали, что уже третья организация возобновила выплаты по 6600 гривен.
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