Уже третя організація відновлює виплати по 6600 гривень: деталі

Українські родини з дітьми можуть отримати виплати в 6600 гривень на людину. Прийом заявок на грошову допомогу розпочала благодійна організація "СОС Дитячі містечка Україна".

Хто може претендувати на кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку організації.

Благодійна організація допомагає українцям з березня 2022 року. Грошову допомогу надають прийомним родинам, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів, що опинилися у скрутному становищі внаслідок військової агресії.

У березні 2023 року знову відкритий набір заявок на отримання грошової допомоги в рамках програми Cash Assistance. Розмір виплат – 2 200 грн на одного члена родини. Це має бути один із батьків та діти до 18 років. Виплати здійснюються протягом 3 місяців 1 раз на місяць. Одна сім’я може подати не більше однієї заявки.

Хто може отримати грошову допомогу:

ті, хто раніше не отримували грошову допомогу від "СОС Дитячі Містечка";

сім'ї з числа прийомних родин;

дитячі будинки сімейного типу;

опікунські сім'ї, де виховується хоча б одна дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування.

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Виплати передбачені у 12 областях України: Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській.

Реєстрація заявок для участі у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2023 року. Для реєстрації на отримання грошової допомоги необхідно заповнити форму.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна організація відновлює виплати українцям.

Також ми повідомляли, як отримати виплати від ООН по 6600 гривень на людину.

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