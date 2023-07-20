UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

600 рейсів на тиждень. Які плани поновлення польотів обговорює Ryanair в Україні

Фото: Зустріч із керівництвом Ryanair у "Борисполі" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Маджумдар

Керівництво найбільшої авіакомпанії Європи Ryanair у Києві розкрило плани щодо відновлення польотів з України на зустрічі з керівниками трьох українських аеропортів та ДП "Украерорух".

Деталі плану можна побачити на фотографії, яку опублікував аеропорт "Бориспіль", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

В аеропорту Бориспіль зустрілися голова Ryanair Майкл О'Лірі та керівництво аеропортів "Бориспіль", Львів, Одеса та держпідприємства "Украерорух".

На опублікованій фотографії видно екран зі слайдом, який описує деталі плану. Наприклад, Ryanair збирається розгорнути мережу польотів із Києва, Львова та Одеси протягом 5 днів після того, як Європейське агентство з безпеки авіації (EASA) визнає український повітряний простір безпечним.

На першому етапі лоукостер планує виконувати 600 рейсів на тиждень із трьох українських аеропортів за 75 напрямками. З Києва кількість маршрутів становитиме 50, зі Львова та Одеси – 25.

Протягом перших 12 місяців після відновлення польотів у цих напрямках буде доступно 5 млн авіаквитків.

Також у планах запустити внутрішні рейси Україною – три на день між Києвом та Львовом.

На слайді є зауваження, що авіакомпанія реалізує заявлені плани за умови "конкурентоспроможних витрат". Також, що пасажири рейсів із України та в Україну отримають доступ до найдешевших квитків.

Раніше повідомлялося, що Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовою повернутися до країни після закінчення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
RyanairБориспільАвіасполучення