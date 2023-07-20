600 рейсов в неделю. Какие планы возобновления полетов обсуждает Ryanair в Украине

Руководство крупнейшей авиакомпании Европы Ryanair в Киеве раскрыло планы по возобновлению полетов из Украины на встрече с руководителями трех украинских аэропортов и ГП "Украэрорух".

Детали плана можно увидеть видно на фотографии, которую опубликовал аэропорт "Борисполь", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В аэропорту Борисполь встретились глава Ryanair Майкл О’Лири и руководство аэропортов "Борисполь", Львов, Одесса и госпредприятия "Украэрорух".

На опубликованной фотографии видно экран со слайдом, описывающим детали плана. Например, Ryanair собирается развернуть сеть полетов из Киева, Львова и Одессы в течение 5 дней после того, как Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) признает украинское воздушное пространство безопасным.

На первом этапе лоукостер планирует выполнять 600 рейсов в неделю из трех украинских аэропортов по 75 направлениям. Из Киева число маршрутов составит 50, из Львова и Одессы — 25.

В течение первых 12 месяцев после возобновления полетов по этим направлениям будет доступно 5 млн авиабилетов.

Также в планах запустить внутренние рейсы по Украине – три в день между Киевом и Львовом.

На слайде есть примечание, что авиакомпания реализует заявленные планы при условии "конкурентоспособных затрат". Также, что пассажиры рейсов из Украины и в Украину получат доступ к самым дешевым билетам.

Ранее сообщалось, что Ryanair нанимает значительное количество украинских пилотов и бортпроводников, чтобы быть готовой вернуться в страну после окончания войны.

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