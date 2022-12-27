60 безкоштовних послуг. Як українцям в Польщі лікуватися у стоматолога

Українці, які оформили в Польщі тимчасовий захист, мають право на безплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни.

Державна програма медичного страхування поширюється і на стоматологію, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Що треба знати про стоматологічні послуги в межах NFZ

Українці , які оформили легальне перебування в країні і мають PESEL UKR, можуть розраховувати на медичні послуги в межах медичного державного страхування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) нарівні з поляками.

Стоматологія чи лікар-стоматолог, які уклали договір з NFZ, приймають пацієнтів за умови попереднього запису по телефону.

Перелік загальних стоматологічних послуг, які можна отримати в Польщі безплатно, налічує понад 60 позицій:

загальний стоматологічний огляд та інструктаж з гігієни порожнини рота (1 раз на рік), а також профілактичний огляд (3 на рік);

огляд з наданням короткого письмового висновку;

обстеження життєздатності зубів та рентгенодіагностика (до 2 разів на рік);

анестезія;

лікування поверхневого карієсу (кожен зуб), оголеної і травмованої пульпи зуба, лікувальна пов’язка в постійному зубі;

повне препарування та реставрація порожнини зуба, трепанація мертвого зуба з перев’язкою порожнини;

лікування кореневих каналів за допомогою мікроскопа за винятком премолярів та молярів;

пломбування кореневих каналів у всіх зубних рядах (старше 18 років за винятком премолярів і молярів);

загальне парадонтологічне обслуговування.

Фото: Понад 60 стоматологічних послуг в Польщі − безплатні (gettyimages.com)

Хірургічні маніпуляції та протезування відсутніх зубів також безкоштовні

Державна медицина дозволяє скористатися допомогою хірурга-стоматолога. При цьому пацієнт може розраховувати на такі процедури:

видалення зуба, в тому числі хірургічне;

накладення хірургічної пов’язки;

розтин поверхневого, підслизового або підшкірного лежачого абсцесу;

вправлення вивиху нижньої щелепи, тимчасова фіксація перелому верхньої або нижньої щелепи.

Цікаво, що в Польщі можна отримати й безплатне протезування:

відновлення відсутніх зубів частковим знімним пластинковим протезом (один раз на 5 років);

відновлення беззубих верхньої та нижньої щелеп повним знімним акріловим протезом (зняття функціонального відбитка на індивідуальну ложку − 1 раз на 5 років);

відновлення функції або ремонт знімного протеза за зліпком (1 раз на 2 роки);

повне облицювання одного непрямого знімного протезу, включаючи формування обідка (1 раз на 2 роки).

Також матерям, які отримали прихисток із дітьми, варто знати, що у програму NFZ включена і дитяча стоматологія.

Час очікування прийому лікаря вимірюється місяцями

В Польщі біженці нарікають на недоступність спеціалізованого стоматологічного лікування в Польщі. Потрапити на прийом в найближчі тижні зазвичай украй складно, адже кількість пацієнтів на безплатні послуги значно перевищує години роботи лікарів.

Реальний час очікування прийому в ортодонта чи пародонтолога вимірюється місяцями, протягом яких розвиток хвороби, особливо у дитини, може досягти несприятливого перебігу.

Фото: Державне страхування включає дитячу стоматологію (pixabay.com)

Наприклад, очікування візиту до вузьких спеціалістів у сфері стоматології в Нижньосілезькому та Підляському воєводствах становить в середньому 2-6 місяців, а у Сілезькому та Сьвєнтокшиському – 3-4 місяці.

Втім, із зубним болем отримати безплатну допомогу можна у будь-якого стоматолога чи стоматологічній клініці, що підписали договір з Національним фондом здоров’я (NFZ). Допомога має бути надана в день звернення.

Які ціни на приватну стоматологію в 2022 році

Чимало українців, які не звикли відкладати лікування зубів, вирішують звернутися до приватних стоматологів у Польщі. Хоча такі послуги дорогі. Найвищі ціни у стоматологічних клініках Варшави. Середні ціни виглядають так:

консультація стоматолога – 100-200 злотих;

велика пломба – 300-350 злотих;

лікування одного каналу - від 400 злотих, багатоканального зуба − від 1,2 тисячі злотих, лікування зубних каналів під мікроскопом – ще дорожче;

видалення зуба – мінімум 300 злотих, не враховуючи рентгену, консультації, препаратів;

відбілювання зубів – приблизно 600 злотих.

Окремо платити доведеться за наркоз і знеболювання під час процедур.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Польщі скасовують статус UKR.