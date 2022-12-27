60 безкоштовних послуг. Як українцям в Польщі лікуватися у стоматолога

Українці, які оформили в Польщі тимчасовий захист, мають право на безплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни.
Державна програма медичного страхування поширюється і на стоматологію, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianinpoland.pl.
Українці , які оформили легальне перебування в країні і мають PESEL UKR, можуть розраховувати на медичні послуги в межах медичного державного страхування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) нарівні з поляками.
Стоматологія чи лікар-стоматолог, які уклали договір з NFZ, приймають пацієнтів за умови попереднього запису по телефону.
Перелік загальних стоматологічних послуг, які можна отримати в Польщі безплатно, налічує понад 60 позицій:
Державна медицина дозволяє скористатися допомогою хірурга-стоматолога. При цьому пацієнт може розраховувати на такі процедури:
Цікаво, що в Польщі можна отримати й безплатне протезування:
Також матерям, які отримали прихисток із дітьми, варто знати, що у програму NFZ включена і дитяча стоматологія.
В Польщі біженці нарікають на недоступність спеціалізованого стоматологічного лікування в Польщі. Потрапити на прийом в найближчі тижні зазвичай украй складно, адже кількість пацієнтів на безплатні послуги значно перевищує години роботи лікарів.
Реальний час очікування прийому в ортодонта чи пародонтолога вимірюється місяцями, протягом яких розвиток хвороби, особливо у дитини, може досягти несприятливого перебігу.
Наприклад, очікування візиту до вузьких спеціалістів у сфері стоматології в Нижньосілезькому та Підляському воєводствах становить в середньому 2-6 місяців, а у Сілезькому та Сьвєнтокшиському – 3-4 місяці.
Втім, із зубним болем отримати безплатну допомогу можна у будь-якого стоматолога чи стоматологічній клініці, що підписали договір з Національним фондом здоров’я (NFZ). Допомога має бути надана в день звернення.
Чимало українців, які не звикли відкладати лікування зубів, вирішують звернутися до приватних стоматологів у Польщі. Хоча такі послуги дорогі. Найвищі ціни у стоматологічних клініках Варшави. Середні ціни виглядають так:
Окремо платити доведеться за наркоз і знеболювання під час процедур.
Нагадаємо, ми писали, що українцям у Польщі скасовують статус UKR.