Українцям у Польщі скасовують статус UKR: пояснення посольства

Українці, які отримали в Польщі статус тимчасового захисту, все частіше виявляють, що він анульований. Зазвичай втрата статусу UKR виявляється при зверненні в місцеві установи чи під час повернення до Польщі.

Що робити у таких випадках українцям та яка може бути підстава для ануляції статусу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на посольство України в Польщі.

Українцям, які виявили, що без причин мають скасований статус тимчасового захисту, часто відповідають, що це сталося через збій у програмі. В такому випадку радять звернутися в місцеві органи влади (ужонд) для його поновлення.

"Єдиною підставою для скасування статусу UKR (PESEL) є стаття 11 пункт 2 "Закону про Допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави", якщо особа виїжджає з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць", – пояснюють в українському посольстві.

Всі інші підстави для скасування такого статусу є неправомірними, зазначають у відомстві.

"У випадку, якщо позбавлення статусу таки мало місце, рекомендуємо громадянам України звертатися до місцевих адміністрацій (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), які займаються виданням PESEL із проханням про його відновлення", – радять українцям.

Фото: Українські біженці в Перемишлі в Польщі (gettyimages.com)

Якщо адміністрація відмовляється це зробити, або скеровує до Прикордонної служби (Straż Graniczna), можна звертатися до регіональних управлінь у справах іноземців (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), або до Управління у Справах Іноземців у Варшаві.

Для з'ясування питання можна телефонувати на гарячі лінії:

Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego у Варшаві: +48 (22) 695 67 73;

Управління у Справах іноземців в місті Варшава: +48 47 721 75 75.

До слова, разом зі скасуванням статусу UKR українці втрачають пільги та право на соціальні виплати. Самостійно перевірити свій статус в реєстрі PESEL можна за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі перевірятимуть житло і штрафуватимуть на сотні злотих.