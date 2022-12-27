60 бесплатных услуг. Как украинцам в Польше лечиться у стоматолога

Украинцы, оформившие в Польше временную защиту, имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.
Государственная программа медицинского страхования распространяется и на стоматологию, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Украинцы, оформившие легальное пребывание в стране и имеющие PESEL UKR, могут рассчитывать на медицинские услуги в пределах медицинского государственного страхования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) наравне с поляками.
Стоматология или врач-стоматолог, заключивший договор с NFZ, принимают пациентов при предварительной записи по телефону.
Список общих стоматологических услуг, которые можно получить в Польше бесплатно, насчитывает более 60 позиций:
Государственная медицина позволяет воспользоваться помощью хирурга-стоматолога. При этом пациент может рассчитывать на следующие процедуры:
Интересно, что в Польше можно получить бесплатное протезирование:
Также матерям, получившим убежище с детьми, следует знать, что в программу NFZ включена и детская стоматология.
В Польше беженцы жалуются на недоступность специализированного стоматологического лечения в Польше. Попасть на прием в ближайшие недели обычно очень сложно, ведь количество пациентов на бесплатные услуги значительно превышает часы работы врачей.
Реальное время ожидания приема у ортодонта или пародонтолога измеряется месяцами, в течение которых развитие болезни, особенно у ребенка, может достичь неблагоприятного течения.
Например, ожидание визита к узким специалистам в области стоматологии в Нижнесилезском и Подлясском воеводствах составляет в среднем 2-6 месяцев, а в Силезском и Свентокшиском – 3-4 месяца.
Впрочем, с зубной болью получить бесплатную помощь можно у любого стоматолога или стоматологической клинике, подписавшей договор с Национальным фондом здоровья (NFZ). Помощь должна быть предоставлена в день обращения.
Многие украинцы, которые не привыкли откладывать лечение зубов, решают обратиться к частным стоматологам в Польше. Хотя такие услуги дорогие. Самые высокие цены в стоматологических клиниках Варшавы. Средние цены выглядят так:
Отдельно платить придется за наркоз и обезболивание во время процедур.
Напомним, мы писали, что украинцам в Польше отменяют статус UKR.