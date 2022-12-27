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60 бесплатных услуг. Как украинцам в Польше лечиться у стоматолога

Фото: Стоматология в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, оформившие в Польше временную защиту, имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.

Государственная программа медицинского страхования распространяется и на стоматологию, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Что нужно знать о стоматологических услугах в рамках NFZ

Украинцы, оформившие легальное пребывание в стране и имеющие PESEL UKR, могут рассчитывать на медицинские услуги в пределах медицинского государственного страхования NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) наравне с поляками.

Стоматология или врач-стоматолог, заключивший договор с NFZ, принимают пациентов при предварительной записи по телефону.

Список общих стоматологических услуг, которые можно получить в Польше бесплатно, насчитывает более 60 позиций:

  • общий стоматологический осмотр и инструктаж по гигиене полости рта (1 раз в год), а также профилактический осмотр (3 раза в год);
  • обзор с предоставлением краткого письменного заключения;
  • обследование жизнеспособности зубов и рентгенодиагностика (до 2 раз в год);
  • анестезия;
  • лечение поверхностного кариеса (каждый зуб), оголенной и травмированной пульпы зуба, лечебная повязка в постоянном зубе;
  • полное препарирование и реставрация полости зуба; трепанация мертвого зуба с перевязкой полости;
  • лечение корневых каналов с помощью микроскопа, за исключением премоляров и моляров;
  • пломбирование корневых каналов во всех зубных рядах (старше 18 лет за исключением премоляров и моляров);
  • общее пародонтологическое обслуживание.

Фото: Более 60 стоматологических услуг в Польше – бесплатные (gettyimages.com)

Хирургические манипуляции и протезирование отсутствующих зубов также бесплатны

Государственная медицина позволяет воспользоваться помощью хирурга-стоматолога. При этом пациент может рассчитывать на следующие процедуры:

  • удаление зуба, в том числе хирургическое;
  • наложение хирургической повязки;
  • вскрытие поверхностного, подслизистого или подкожного лежащего абсцесса;
  • вправление вывиха нижней челюсти, временная фиксация перелома верхней или нижней челюсти.

Интересно, что в Польше можно получить бесплатное протезирование:

  • восстановление недостающих зубов частичным съемным пластиночным протезом (один раз в 5 лет);
  • восстановление беззубых верхней и нижней челюстей полным съемным акриловым протезом (снятие функционального отпечатка на индивидуальную ложку – 1 раз в 5 лет);
  • восстановление функции или ремонт съемного протеза по слепку (1 раз в 2 года);
  • полная облицовка одного косвенного съемного протеза, включая формирование ободка (1 раз в 2 года).

Также матерям, получившим убежище с детьми, следует знать, что в программу NFZ включена и детская стоматология.

Время ожидания приема врача измеряется месяцами

В Польше беженцы жалуются на недоступность специализированного стоматологического лечения в Польше. Попасть на прием в ближайшие недели обычно очень сложно, ведь количество пациентов на бесплатные услуги значительно превышает часы работы врачей.

Реальное время ожидания приема у ортодонта или пародонтолога измеряется месяцами, в течение которых развитие болезни, особенно у ребенка, может достичь неблагоприятного течения.

Фото: Государственное страхование включает детскую стоматологию (pixabay.com)

Например, ожидание визита к узким специалистам в области стоматологии в Нижнесилезском и Подлясском воеводствах составляет в среднем 2-6 месяцев, а в Силезском и Свентокшиском – 3-4 месяца.

Впрочем, с зубной болью получить бесплатную помощь можно у любого стоматолога или стоматологической клинике, подписавшей договор с Национальным фондом здоровья (NFZ). Помощь должна быть предоставлена в день обращения.

Какие цены на частную стоматологию в 2022 году

Многие украинцы, которые не привыкли откладывать лечение зубов, решают обратиться к частным стоматологам в Польше. Хотя такие услуги дорогие. Самые высокие цены в стоматологических клиниках Варшавы. Средние цены выглядят так:

  • консультация стоматолога – 100-200 злотых;
  • большая пломба – 300-350 злотых;
  • лечение одного канала – от 400 злотых, многоканального зуба – от 1,2 тысячи злотых, лечение зубных каналов под микроскопом – еще дороже;
  • удаление зуба – минимум 300 злотых, не считая рентгена, консультации, препаратов;
  • отбеливание зубов – примерно 600 злотых.

Отдельно платить придется за наркоз и обезболивание во время процедур.

Напомним, мы писали, что украинцам в Польше отменяют статус UKR.

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