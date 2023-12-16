50 тисяч на тиждень. У скільки обійдеться зимовий відпочинок в Буковелі

Курорт Буковель – чудовий варіант локації для поціновувачів зимового відпочинку. Тут є не тільки дорогі, а й доступні за ціною готелі. В Буковелі можна насолодитися катанням на лижах, сноуборді або санчатах на трасах різного рівня складності, відновитися у спа або просто помилуватися засніженими Карпатами.

Спеціально для РБК-Україна актуальні ціни на тижневий відпочинок в Буковелі аналізує експерт із нерухомості та туризму, засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group Антон Тараненко.

Тиждень в Буковелі: бюджетне і преміальне житло

Буковель – найбільший гірськолижний курорт України. Його вирізняє сучасна інфраструктура: є підйомники, доступний прокат спорядження, спортивні майданчики та хороші умови для відпочинку та розваг. Можна відвідати спа-центри, ресторани та кафе з українською і європейською кухнею.

Курорт знаходиться в мальовничому місці, оточеному гірськими лісами з чистим повітрям.

Попри поширену думку про те, що Буковель – виключно дорогий курорт, тут є дуже різноманітні варіанти цін на відпочинок: від бюджетних до дорогих готелів, говорить Антон Тараненко.

Вартість тижня відпочинку для двох у готелях на курорті Буковель на дати з 20 по 27 грудня:

Найдешевший варіант відпочинку в Буковелі – розміщення у міні-готелях. Наприклад, "Прелуки", який розташований в центральній частині села Поляниця. Там двомісний номер "стандарт" коштує 10 400 грн за 7 ночей. На території готелю є сауна. Відстань до гірськолижних підйомників – 3 кілометри, наводить приклад експерт.

У готелі рівня 3 зірки Milli&Jon SPA стандартний номер на двох без сніданку – 13 850 грн за тиждень проживання за двох. На території облаштовано приміщення для зберігання лиж, зона для барбекю, безкоштовна власна парковка, ресторан і бар. Також гості можуть поплавати у критому басейні.

Міні-готель з видом на гори "Панорама гір" пропонує проживання у покращеному двомісному номері з балконом за 22 800 грн за 7 ночей на двох. Дизайн номера виконаний в заміському стилі з екологічної карпатської деревини, з усіма зручностями.

Гостям пропонується прокат лижного спорядження та велосипедів. Гірськолижний підйомник "Витяг 2" розташований всього за 900 метрів, описує пропозиції готелю Антон Тараненко.

У 3-зірковому готелі "Підгір'я" буквально в 1 кілометрі від гірськолижного підйомника покращений номер "напівлюкс" для двох буде коштувати 26 250 грн за 7 днів. Сніданок включено у ціну. До послуг гостей – сауна, басейн та спа-центр.

У готелі преміум-класу Helios стандартний номер коштує 6 557 грн за одну ніч. За 7 днів прибування – 45 900 грн. За такий самий номер, але з видом на гори, вартість встановлена на рівні 48 200 грн.

У вартість проживання входить сніданок, спа-зона, дитяча кімната та місце для паркування. Гості можуть скористатися оздоровчим спа-центром із критим басейном, сауною та гідромасажною ванною, є місце, обладнане для барбекю. Готель розташований за 5 хвилин ходьби від підйомників.

Еко-готель Didukh рівня 4 зірки пропонує розміщення у номері категорії Superior за 52 000 грн за тиждень на двох. За цю суму ви тиждень будете проживати у номері площею 23-27 м2 з двоспальним ліжком, робочою зоною, сейфом, телевізором, міні-баром, системою клімат-контролю, ванною кімнатою та терасою з видом на гори.

Сніданок входить у вартість. Готель розташований 2,5 км від центру Буковеля посеред гір та лісу.

У новому чотиризірковому гірськолижному готелі Ribas Karpaty тижневий відпочинок буде коштувати 58 800 грн у номері "стандарт" та 88 800 грн – у номері "люкс".

Готель розташований в селі Поляниця за дві хвилини ходьби від першого підйомника. З вікон готелю відкривається вид на гори, ліс і річку Прутець. У вартість включено сніданки, лижна кімната з персональною шафкою і підігрівом для взуття, а також (римська і фінська сауни, басейн, джакузі).

У 5-зіркому готелі Radisson Blu Resort Bukovel номер Superior із балконом коштує 14100 за одну ніч проживання. До послуг гостей – спа-центр, критий басейн, сауна та тренажерний зал. Поруч із готелем розташований гірськолижний підйомник № 7. На території готелю працює турецька лазня, масажний кабінет, салон краси та солярій.

Відзначимо, зимовий відпочинок у Карпатах цього року недешевий через високий попит. Люди скучили на катанням на схилах, бо минула зима була малосніжна. Найвищі ціни – традиційно на Новий рік. Ми писали, скільки коштує відпустка на Новий рік у Карпатах.

Тим часом близько 70-75% українців розглядають відпустку як спокійний період, який би складався з прогулянок, оздоровлення, медитації та інших аспектів відновлення, особливо в умовах війни. Стало відомо, як українці планують відпочинок під час війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.