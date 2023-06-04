За 50 евро по всей стране. Как воспользоваться бюджетным проездным в Венгрии

Этой весной Венгрия ввела две новых проездных: обе доступны для туристов и украинцев, временно находящихся в этой стране. Некоторые уже назвали этот проездной аналогом карты, которая сейчас действует в Германии.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как воспользоваться бюджетным проездным в Венгрии.

Во все регионы страны. Сколько стоит бюджетный проездной в Венгрии

Национальный проездной в Венгрии рассчитан на поездки по всем округам страны. Он стоит 18 900 форинтов – это около 50 евро в месяц. При этом студенты получают огромную скидку – 90%.

"Загородная" проездная карта, рассчитанная на поездки в одном округе, стоит несколько дешевле – 9450 форинтов – примерно 25 евро. Здесь также действует скидка для студентов в размере 90%.

Оба абонемента действительны 30 или 31 день и заканчиваются в последний день месяца, когда они были приобретены. Их можно приобрести заранее: проездные будут активированы автоматически в первый номер выбранного месяца.

Фото: Проездным нельзя воспользоваться в черте города: там нужно платить отдельно (unsplash.com)

Иностранные студенты, имеющие действительное удостоверение личности, также имеют право на 90% скидку от стоимости абонементов. Чтобы получить скидку, при покупке проездного нужно только предъявить действительный студенческий билет.

Национальный проездной предоставляет неограниченное количество проездов по всем железнодорожным линиям, которыми управляют MÁV-START, MÁV-HÉV и GYSEV, а также автобусные маршруты Volánbusz.

Тем временем карта туристическая карта за 25 евро предназначена для использования в любом из 19 уездов Венгрии. Если вы находитесь только в одном регионе и планируете воспользоваться автобусным или железнодорожным сообщением между городами в этом округе, этот проездной – хороший вариант.

Где купить проездной в Венгрии

По ссылке доступна карта, где можно купить бюджетные проездные билеты в Венгрию.

Оба билета можно купить более чем в 1100 точках продаж по всей стране, включая кассы MÁV-START, торговые автоматы MÁV, в кассах Volánbusz, в автобусах и в кассах GYSEV. А также в приложении MÁV.

Покупка проездных доступна на больших железнодорожных вокзалах или в интернете.

Обратите внимание. Абонементы не покрывают проезд в вагонах первого класса. Также билеты не действительны для поездок в пределах города. Ими можно использовать только во время междугородных поездок.

Между тем еще месяц украинцы смогут пользоваться транспортом Будапешта бесплатно. В столице Венгрии продолжили бесплатный проезд для украинских беженцев: ездить без оплаты можно будет до 30 июня 2023 года.

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