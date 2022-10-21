До 48 тисяч гривень. Які вакансії пропонують українкам у Європі восени

Українці все більше їдуть за кордон у пошуках роботи. Потік економічних мігрантів зростає з середини вересня.

В яких країнах українці найбільше шукають роботу, TRAVEL РБК-Україна розповіли у Міграційній платформі EWL.

"Часто залишають дітей вдома, щоби заробити"

Українці все більше їдуть за кордон восени у пошуках роботи, хоча масового напливу працівників через економічну ситуацію в Україні чи ракетні обстріли наразі немає, зазначають у компанії.

Тенденцію підтверджують і дані Прикордонної служби Польщі - у жовтні кількість виїздів в цю країну перевищує кількість повернень в Україну в середньому на 3-5 тисяч громадян України в день.

"Ми помітили, що більше стало виїжджати жінок працездатного віку, які цікавляться вакансіями в європейських країнах. Вони їдуть саме працювати, а не у пошуку безпечного притулку, бо часто залишають дітей вдома, щоби заробити", - звертає увагу директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За його даними, найбільше жінок виїжджає з Центральної та Західної України. Зараз в Європі традиційно триває високий сезон виробництва на підприємствах, тому роботодавці мають для них різні пропозиції роботи.

Фото: Фасування яблук в Італії (unsplash.com/arno-senoner)

Серед тих, хто зараз їде працювати за кордон, більшість вже мають такий досвід. Втім, є й ті, хто їдуть на роботу за кордон вперше, зазначають у EWL.

На якій роботі в Польщі українкам пропонують високі зарплати

Польщу обирають близько 80% українців. Економічні мігранти мають вже досвід роботи в цій країні, а також знайомих чи родичів, а культура близька для українців. Для тих, хто не знає польської мови та не має досвіду, пропонують просту фізичну роботу.

Найбільше вакансій зараз є у таких сферах:

у промисловому виробництві;

сфері логістики та e-commerce (на складах), яка нині активно готується до різдвяних свят і Black Friday;

підприємствах харчової та переробної промисловості.

Підприємства автомобільної галузі пропонують багато роботи саме для жінок.

"Це посильна для жінки праця, базовим вмінням вчать на підприємстві. В середньому на простій фізичній роботі в Польщі зараз можна заробити 3,5-6 тисяч злотих на місяць (28-48 тисяч гривень – ред.)", - стверджує Марцін Колодзейчик.

Від початку війни в Польщі знайшли роботу понад 430 тисяч новоприбулих громадян України.

Фото: Робота на складі (freepic.com)

В які ще країни українці їдуть заробляти на життя

Українці зараз можуть знайти роботу у більшості країн Європейського Союзу за спрощеною процедурою працевлаштування.

Близько 10% українців їдуть заробляти у Чехію. Решта – в популярні для трудової міграції Німеччину, Голландію, Румунію, Литву.

Без знання мови та досвіду українцям пропонують в основному просту фізичну роботу, де можна працевлаштуватися сезонно на кілька місяців, так і на тривалий термін, пояснюють в компанії EWL.

"В Чехії зараз найбільше вакансій на підприємствах машинобудівної та автомобільної галузі із середньою зарплатою 770-1250 євро на місяць (28 – 45 тисяч гривень). Ця країна, як і до повномасштабного вторгнення була привабливою для трудової міграції громадян України", - каже фахівець у коментарі РБК-Україна.

В Румунії актуальна проста фізична робота на підприємствах автомобільної галузі із середньою зарплатою 400-500 євро (14,5-18 тисяч гривень).

Німеччина стала активніше пропонувати просту фізичну роботу для українців після повномасштабного вторгнення, хоча до лютого в основному працевлаштовувала висококваліфікованих працівників з України.

"Зараз німецький ринок праці є відкритим для українців. Наприклад, це може бути робота на складах сортування пляшок від різних напоїв, де можна заробити в місяць близько 2000 євро. Таку роботу пропонують і жінкам, і чоловікам", - наводить приклад Марцін Колозейчик.

Або це робота на різних складах у Німеччині - з продуктами, одягом, різними товарами, де потрібно комплектувати замовлення.

Фото: Комплектування замовлень на складі (freepic.com)

Також в кожній з цих країн затребувані висококваліфіковані спеціалісти на виробництво – це електрики, зварювальники, працівники машинобудівної та металургійної промисловості зі спеціальними компетенціями. Менеджерські посади пропонують тим, хто знає місцеву мову або англійську.

Нагадаємо, ми писали, що українці масово відкривають компанії у Польщі.