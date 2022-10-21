До 48 тысяч гривен. Какие вакансии предлагают украинкам в Европе осенью

Украинцы все больше уезжают за границу в поисках работы. Поток экономических мигрантов растет с середины сентября.

В каких странах украинцы больше всего ищут работу, TRAVEL РБК-Украина рассказали в Миграционной платформе EWL.

"Часто оставляют детей дома, чтобы заработать"

Украинцы все больше едут за границу осенью в поисках работы, хотя массового наплыва работников из-за экономической ситуации в Украине или ракетных обстрелов пока нет, отмечают в компании.

Тенденцию подтверждают и данные Пограничной службы Польши – в октябре количество выездов в эту страну превышает количество возвратов в Украину в среднем на 3-5 тысяч граждан Украины в день.

"Мы заметили, что больше стало выезжать женщин трудоспособного возраста, которые интересуются вакансиями в европейских странах. Они едут именно работать, а не в поиске безопасного убежища, потому что часто оставляют детей дома, чтобы заработать", - обращает внимание директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

По его данным, больше женщин выезжает из Центральной и Западной Украины. Сейчас в Европе традиционно продолжается высокий сезон производства на предприятиях, поэтому у работодателей разные предложения работы.

Фото: Фасовка яблок в Италии (unsplash.com/arno-senoner)

Среди тех, кто сейчас едет работать за границу, большинство уже имеют такой опыт. Впрочем, есть и те, кто едут на работу за границу впервые, отмечают в EWL.

На какой работе в Польше украинкам предлагают высокие зарплаты

Польшу выбирают около 80% украинцев. Экономические мигранты имеют уже опыт работы в этой стране, а также знакомых или родственников, а культура близка для украинцев. Для тех, кто не знает польского языка и не имеет опыта работы, предлагают простую физическую работу.

Больше всего вакансий сейчас есть в следующих сферах:

в промышленном производстве;

сфере логистики и e-commerce (на складах), которая сейчас активно готовится к рождественским праздникам и Black Friday;

предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Предприятия автомобильной отрасли предлагают много работы именно для женщин.

"Это посильный для женщины труд, базовым умениям учат на предприятии. В среднем на простой физической работе в Польше сейчас можно заработать 3,5-6 тысяч злотых в месяц (28-48 тысяч гривен - ред.)", - утверждает Марцин Колодзейчик.

С начала войны в Польше нашли работу более 430 тысяч новоприбывших граждан Украины.

Фото: Работа на складе (freepic.com)

В какие еще страны украинцы едут зарабатывать на жизнь

Украинцы сейчас могут найти работу в большинстве стран Европейского Союза по упрощенной процедуре трудоустройства.

Около 10% украинцев уезжают зарабатывать в Чехию. Остальные – в популярные для трудовой миграции Германию, Голландию, Румынию, Литву .

Без знания языка и опыта украинцам предлагают в основном простую физическую работу, где можно трудоустроиться как на несколько месяцев, так и на длительный срок, объясняют в компании EWL.

"В Чехии сейчас больше всего вакансий на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли со средней зарплатой 770-1250 евро в месяц (28 - 45 тысяч гривен). Эта страна, как и до полномасштабного вторжения, была привлекательной для трудовой миграции граждан Украины", - говорит специалист в комментарии РБК-Украина.

В Румынии актуальна простая физическая работа на предприятиях автомобильной отрасли со средней зарплатой в 400-500 евро (14,5-18 тысяч гривен).

"Германия стала активнее предлагать простую физическую работу для украинцев после полномасштабного вторжения, хотя до февраля в основном трудоустраивала высококвалифицированных работников из Украины.

"Сейчас немецкий рынок труда открыт для украинцев. Например, это может быть работа на складах сортировки бутылок от различных напитков, где можно заработать в месяц около 2000 евро. Такую работу предлагают и женщинам, и мужчинам", - приводит пример Марцин Колозейчик.

Или это работа на разных складах в Германии – с продуктами, одеждой, разными товарами, где нужно комплектовать заказы.

Фото: Комплектование заказов на складе (freepic.com)

Также в каждой из этих стран востребованы высококвалифицированные специалисты на производство – электрики, сварщики, работники машиностроительной и металлургической промышленности со специальными компетенциями. Менеджерские должности предлагают знающим местный язык или английский.

Напомним, мы писали, что украинцы массово открывают компании в Польше.