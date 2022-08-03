400 евро на человека. Еще одна страна начнет выплачивать пособие украинцам

Выплаты беженцам будут предоставлять в течение 6 месяцев
Украинцам в Испании утвердили получение финансовой помощи. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на решение Министерства социального обеспечения и миграции Испании.
Получить денежные выплаты смогут взрослые и несовершеннолетние украинцы, выехавшие в эту страну из-за войны.
Размер выплат для беженцев, которые получить временный приют в Испании, составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.
Чтобы получить средства от Испании, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:
Фото: 100 евро в Испании будут выплачивать на несовершеннолетних (Getty Images)
Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбрать раздел “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) или позвонить по номерам 915412530/901106570.
С дополнительными вопросами о получении помощи беженцам можно обращаться в Oficians de la Seguridad Social.
Напомним, в Польше украинцы смогут получить еще одну выплату.
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