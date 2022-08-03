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400 евро на человека. Еще одна страна начнет выплачивать пособие украинцам

Фото: Украинские беженцы в Испании (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Выплаты беженцам будут предоставлять в течение 6 месяцев

Украинцам в Испании утвердили получение финансовой помощи. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на решение Министерства социального обеспечения и миграции Испании.

Получить денежные выплаты смогут взрослые и несовершеннолетние украинцы, выехавшие в эту страну из-за войны.

Кто имеет право на пособие и сколько выплачивают

Размер выплат для беженцев, которые получить временный приют в Испании, составляет 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на несовершеннолетних. Денежная помощь будет предоставляться в течение 6 месяцев.

Чтобы получить средства от Испании, украинские беженцы должны соответствовать следующим критериям:

  • имеют статус временной защиты в Испании;
  • не находятся на иждивении официальных благотворительных организаций и не получают от них деньги (Красный Крест, Каритас и тому подобное).
  • имеют прописку;
  • не получают дохода.

Фото: 100 евро в Испании будут выплачивать на несовершеннолетних (Getty Images)

Как украинцам получить выплату в Испании

Чтобы получить выплату, нужно зарегистрироваться на прием в Службе социального обеспечения (на сайте выбрать раздел “Make an appointment for pensions and other benefits (INSS)”) или позвонить по номерам 915412530/901106570.

С дополнительными вопросами о получении помощи беженцам можно обращаться в Oficians de la Seguridad Social.

Напомним, в Польше украинцы смогут получить еще одну выплату.

Также мы писали, в каких странах украинцам отменили бесплатное жилье и лечение.

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