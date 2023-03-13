40 000 гривень за швидкість. Які штрафи можуть виписати водіям у Польщі

Багато українців виїхали в країни ЄС, в тому числі до Польщі, на власних авто або купили машини вже після переїзду. Багато хто вже чув, що штрафи за порушення правил дорожнього руху в Європі набагато вищі, ніж в Україні.
Що треба знати про штрафи для водіїв у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповів адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy Віталій Сокуренко.
Коли українці переїздять до будь-якої країни, то мають дотримуватись всіх місцевих правил і законів. Пояснити, що ви іноземець і поки ще не розібралися у будь-яких із вимог, які діють там, куди ви приїхали – такий аргумент діяти не буде, звертає увагу Віталій Сокуренко.
"Важливо, що незнання правил дорожнього руху Польщі не звільняє від відповідальності та може призвести до серйозних наслідків. Один із головних моментів, який треба знати – штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі здебільшого набагато вищі, ніж в Україні", – каже він.
Він перераховує найбільш часті порушення правил дорожнього руху і штрафи, які за них накладаються у Польщі:
Фото: За неправильне паркування авто у Польщі передбачені штрафи у розмірі 826-6605 гривень (unsplash.com)
У випадку, якщо водія піймали за керуванням автомобілем у нетверезому стані, в Польщі визначають рівень алкоголю за трьома категоріями:
Якщо у крові водія виявили менше ніж 0,2 проміле, то покарання не буде зовсім, зауважує юрист. У випадку ж, якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:
Якщо в крові водія більше ніж 0,5 проміле алкоголю, то загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:
Види штрафів в Польщі теж діляться умовно на три види. Та залежно від виду штрафу, на його оплату дається різний часовий проміжок:
Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки.
Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів.
Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Його можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.
Фото: У Польщі є кілька видів штрафів за порушення правил дорожнього руху (Getty Images)
Перевірити свої штрафи ПДР у Польщі можна так само, як і в Україні: в режимі онлайн. Для перевірки штрафів є два сервіси:
Якщо ж немає можливості перевірити штрафи онлайн, треба звернутися до місцевого комісаріату та надати своє посвідчення особи. Вид оплати штрафу, залежно від його виду, теж може відрізнятися:
Раніше стало відомо, що через невизначеність з термінами користування транспортними засобами українці масово продають свої авто у Польщі.
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