40 000 гривень за швидкість. Які штрафи можуть виписати водіям у Польщі

Багато українців виїхали в країни ЄС, в тому числі до Польщі, на власних авто або купили машини вже після переїзду. Багато хто вже чув, що штрафи за порушення правил дорожнього руху в Європі набагато вищі, ніж в Україні.

Що треба знати про штрафи для водіїв у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповів адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy Віталій Сокуренко.

Які найбільш поширені штрафи за порушення ПДР у Польщі

Коли українці переїздять до будь-якої країни, то мають дотримуватись всіх місцевих правил і законів. Пояснити, що ви іноземець і поки ще не розібралися у будь-яких із вимог, які діють там, куди ви приїхали – такий аргумент діяти не буде, звертає увагу Віталій Сокуренко.

"Важливо, що незнання правил дорожнього руху Польщі не звільняє від відповідальності та може призвести до серйозних наслідків. Один із головних моментів, який треба знати – штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі здебільшого набагато вищі, ніж в Україні", – каже він.

Він перераховує найбільш часті порушення правил дорожнього руху і штрафи, які за них накладаються у Польщі:

їзда за кермом з непристебнутим ременем безпеки (100 злотих або 826 гривень);

перевищення швидкості (від 50 до 5000 злотих або 413-41300 гривень);

перевезення дитини без дитячого автокрісла (300 злотих або 2478 гривень);

використання мобільного телефону під час водіння (500 злотих або 4128 гривень);

неправильне паркування авто (від 100 до 800 злотих або 826-6605 гривень);

проїзд машини на червоний сигнал світлофора (500 злотих або 4128 гривень).

Фото: За неправильне паркування авто у Польщі передбачені штрафи у розмірі 826-6605 гривень (unsplash.com)

У випадку, якщо водія піймали за керуванням автомобілем у нетверезому стані, в Польщі визначають рівень алкоголю за трьома категоріями:

0–0,19 проміле;

0,2 - 0,5 проміле;

понад 0,5 проміле.

Якщо у крові водія виявили менше ніж 0,2 проміле, то покарання не буде зовсім, зауважує юрист. У випадку ж, якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:

штрафу від 50 до 5000 злотих (413-41300 гривень) або арешт до 30 днів; заборони на керування транспортним засобом терміном від 6 місяців до 3 років; списання 10 штрафних балів.

Якщо в крові водія більше ніж 0,5 проміле алкоголю, то загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:

штраф від 5 тисяч до 60 тисяч злотих (41283-495396 гривень); позбавлення волі на термін до 2-х років; заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Які бувають види штрафів у Польщі та як їх сплатити

Види штрафів в Польщі теж діляться умовно на три види. Та залежно від виду штрафу, на його оплату дається різний часовий проміжок:

Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки.

Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів.

Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Його можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.

Фото: У Польщі є кілька видів штрафів за порушення правил дорожнього руху (Getty Images)

Перевірити свої штрафи ПДР у Польщі можна так само, як і в Україні: в режимі онлайн. Для перевірки штрафів є два сервіси:

Штрафи, призначені через Główny Inspektorat Transportu, можна дізнатися на сайті; Про призначені штрафні бали (Punkty Karny) можна дізнатися на сайті.

Якщо ж немає можливості перевірити штрафи онлайн, треба звернутися до місцевого комісаріату та надати своє посвідчення особи. Вид оплати штрафу, залежно від його виду, теж може відрізнятися:

готівкою на місці отримання штрафу;

карткою на місці отримання штрафу;

у поштовому відділенні;

через інтернет-банкінг з реквізитів.

Раніше стало відомо, що через невизначеність з термінами користування транспортними засобами українці масово продають свої авто у Польщі.

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