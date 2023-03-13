40 000 гривен за скорость. Какие штрафы могут выписать водителям в Польше

Многие украинцы уехали в страны ЕС, в том числе в Польшу, на собственных авто или купили машины уже после переезда. Многие уже слышали, что штрафы за нарушение ПДД в Европе намного выше, чем в Украине.
Что нужно знать о штрафах для водителей в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказал адвокат адвокатского объединения Legal Strategy Виталий Сокуренко.
Когда украинцы переезжают в любую страну, то должны соблюдать все местные правила и законы. Объяснить, что вы иностранец и пока еще не разобрались в каких-либо требованиях, действующих там, куда вы приехали – такой аргумент действовать не будет, обращает внимание Виталий Сокуренко.
"Важно, что незнание правил дорожного движения Польши не освобождает от ответственности и может привести к серьезным последствиям. Один из главных моментов, который нужно знать – штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в основном намного выше, чем в Украине", – говорит он.
Он перечисляет наиболее частые нарушения правил дорожного движения и штрафы, которые за них налагаются в Польше:
Фото: За неправильную парковку авто в Польше предусмотрены штрафы в размере 826-6605 гривен (unsplash.com)
В случае если водителя поймали за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, в Польше определяют уровень алкоголя по трем категориям:
Если в крови водителя обнаружили менее 0,2 промилле, то наказание не будет вовсе, отмечает юрист. В случае же, если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:
Если в крови водителя более 0,5 промилле алкоголя, то грозит уголовная ответственность и следующие наказания:
Виды штрафов в Польше тоже делятся условно на три вида. Но в зависимости от вида штрафа на его оплату дается разный временной промежуток:
Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда местные службы имеют терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег.
Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.
Штраф кредитованный (Mandat kredytowany). Его могут выписать как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа также составляет 7 дней.
Фото: В Польше есть несколько видов штрафов за нарушение ПДД (Getty Images)
Проверить свои штрафы ПДД в Польше можно так же, как и в Украине: в режиме онлайн. Для проверки штрафов есть два сервиса:
Если же нет возможности проверить штрафы онлайн, нужно обратиться в местный комиссариат и предоставить удостоверение личности. Вид оплаты штрафа в зависимости от его вида тоже может отличаться:
Ранее стало известно, что из-за неопределенности со сроками пользования транспортными средствами украинцы массово продают свои авто в Польше.
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