До 3000 злотих. Як отримати у Польщі нові виплати і ваучери у лютому

Українці у Польщі можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Червоний Хрест видає ваучери на 500 злотих на покупки товарів, а ООН – додаткові виплати в 1000 злотих.

Як отримати допомогу та хто з біженців може претендувати на кошти, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Як отримати ваучери від Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста у Польщі почало роздавати ваучери на 500 злотих українцям, які мають тимчасовий захист. Програма діє на всій території країни. Сертифікат Sodexo можна витратити на продукти харчування, побутові речі, засоби гігієни.

Планується, що ваучери отримають 9 000 громадян України, які прибули до Польщі через війну на батьківщині.

"Ваучери – це швидкий і гідний спосіб допомогти людям купити те, що їм найбільше потрібно на цей момент. Ваучери видаються тим людям, які досі не користувалися цією формою допомоги та нещодавно прибули до нашої країни у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні", – зазначають в польському Червоному Хресті.

Серед умов участі в програмі:

перший перетин кордону Польщі після 1 жовтня 2022 року;

не одержувати фінансової допомоги від ООН та інших неурядових організацій;

не отримувати допомоги від Польського Червоного Хреста в рамках програми ваучерів KIK, попередньої видачі Sodexo або інших місцевих ініціатив щодо видачі подарункових ваучерів;

Сертифікати можуть отримати біженці вразливих категорій:

особи, які мають свідоцтво про непрацездатність;

жінки старші 60 років або чоловіки старше 65 років;

вагітні (потрібна довідка лікаря);

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

особи, які доглядають не менше ніж за трьома дітьми поодинці.

Отримати ваучер можна у найближчому відділенні Червоного Хреста у Польщі. А витратити кошти – у понад 60 000 магазинах і сервісних точках по всій країні.

Фото: Сертифікати на 500 злотих дають новоприбулим біженцям (facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz)

Додаткова зимова допомога від ООН – 1000 злотих

УВКБ ООН продовжує надавати грошову допомогу найбільш вразливим сім'ям та окремим особам для задоволення базових потреб.

"З урахуванням збільшення витрат протягом зимового сезону, що вплинуло на можливість задоволення базових потреб, УВКБ ООН підтримує невелику кількість найбільш вразливих біженців додатковою зимовою виплатою", – говориться на сайті організації.

Це означає додаткову грошову виплату 1000 злотих на особу, але не більше 3000 злотих на одну родину. Зазначається, що самостійно подати заявку неможливо – тих, хто потребує допомоги, ідентифікують із різних джерел, включаючи партнерів УВКБ ООН з захисту та місцеву владу.

Фото: Українські біженці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

Додаткову інформацію можна отримати на консультаційній лінії УВКБ ООН за номером 800 012 948 (понеділок-п’ятниця, 8:30-16:30) або надіслати електронний лист за адресою polwaprotection@unhcr.org.

Тим часом біженці на території Підкарпатського воєводства можуть подати заявки на отримання звичайних виплат від ООН.

Залежно від кількості заяв, виплати можуть становити від 300 до 700 злотих на особу. Українці зможуть отримувати їх впродовж трьох місяців – тобто до 2100 злотих на людину.

Програма стосується таких категорій:

безробітних віком до 60 років;

вагітних;

людей з інвалідністю.

Гроші виплачуватиме Бюро допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Жешуві.

Нагадаємо, ми писали, чи можна отримати прихисток у Польщі після іншої країни.