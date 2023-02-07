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Чи можна отримати прихисток у Польщі після іншої країни: пояснення посольства

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Вівторок 07 лютого 2023 12:14
Чи можна отримати прихисток у Польщі після іншої країни: пояснення посольства Фото: Отримання номера PESEL (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польща прийняла рекордну кількість українських біженців – статус тимчасового захисту з початку війни оформили понад 1,5 млн людей. Чимало наших біженців у Європі також цікавляться переїздом в Польщу.

Чи можна отримати прихисток на території Республіки Польщі, якщо людина вже користувалася тимчасовим захистом в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на посольство України в Польщі.

Посольство України в Польщі роз'яснило, чи можуть українці отримати статус тимчасового захисту (PESEL зі статусом UKR) після того, як користувалися аналогічним прихистком в іншій країні.

Зазначається, що після внесення змін 13 січня 2023 року у спецзакон про допомогу українцям у зв'язку із війною, отримати прихисток у Польщі після іншої країни більше не можна.

"Згідно зі ст.1 та ст.23 "Закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до "Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави" та до деяких інших законів", громадяни, яким уже був наданий тимчасовий прихисток у інших країнах (навіть якщо вони від нього відмовилися), не зможуть отримати прихисток на території Республіки Польща", – зауважують у відомстві.

Чи можна отримати прихисток у Польщі після іншої країни: пояснення посольства

Фото: Українці можуть знаходитися на території Польщі до 24 серпня 2023 року (gettyimages.com)

Втім, приїхати до Польщі все ж можна. Такі громадяни можуть перебувати на території країни до 24 серпня 2023 року.

"Слід пам’ятати, що такі особи не можуть користуватися усім соціальним забезпеченням, яке передбачене для громадян України, які перебувають під тимчасовим прихистком Польщі (медичні послуги, соціальні виплати та пільги)", – звертають увагу у посольстві.

Українці, які приїжджають до Польщі після отримання прихистку в іншій країні, мають можливість легального працевлаштування на території Польщі згідно зі ст.22 "Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави" від 12 березня 2022 року".

Нагадаємо, ми писали, скільки можна їздити у Польщі з протермінованим посвідченням водія.

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