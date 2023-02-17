До 3000 злотых. Как получить в Польше новые выплаты и ваучеры в феврале

Украинцы в Польше могут получить денежную помощь от международных организаций. Красный Крест выдает ваучеры на 500 злотых на покупки товаров, а ООН – дополнительные выплаты до 3000 злотых.

Как получить помощь и кто из беженцев может претендовать на средства, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

Как получить ваучеры от Красного Креста

Общество Красного Креста в Польше начало раздавать ваучеры на 500 злотых украинцам, имеющим временную защиту. Программа действует по всей территории страны. Сертификат Sodexo можно потратить на продукты питания, бытовые принадлежности, средства гигиены.

Планируется, что ваучеры получат 9 000 граждан Украины, прибывших в Польшу из-за войны на родине.

"Ваучеры – это быстрый и достойный способ помочь людям купить то, что им больше всего нужно на данный момент. Ваучеры выдают тем людям, которые до сих пор не пользовались этой формой помощи и недавно прибыли в нашу страну в связи с вооруженным конфликтом в Украине", – отмечают в польском Красном Кресте.

Среди условий участия в программе:

первое пересечение границы Польши после 1 октября 2022 года;

не получать финансовую помощь от ООН и других неправительственных организаций;

не получать помощь от Польского Красного Креста в рамках программы ваучеров KIK, предварительной выдачи Sodexo или других местных инициатив по выдаче подарочных ваучеров;

Сертификаты могут получить беженцы уязвимых категорий:

лица, имеющие свидетельство о нетрудоспособности;

женщины старше 60 лет или мужчины старше 65 лет;

беременные (нужна справка врача);

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

лица, которые ухаживают не менее чем за тремя детьми в одиночку.

Получить ваучер можно в ближайшем отделении Красного Креста в Польше. А потратить средства – более чем в 60 000 магазинах и сервисных точках по всей стране.

Фото: Сертификаты на 500 злотых дают новоприбывшим беженцам (facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz)

Дополнительная зимняя помощь от ООН – 1000 злотых

УВКБ ООН продолжает оказывать денежную помощь наиболее уязвимым семьям и отдельным лицам для удовлетворения базовых потребностей.

"С учетом увеличения расходов в течение зимнего сезона, что повлияло на возможность удовлетворения базовых потребностей, УВКБ ООН поддерживает небольшое количество наиболее уязвимых беженцев дополнительной зимней выплатой", – говорится на сайте организации.

Это означает дополнительную денежную выплату 1000 злотых на человека, но не более 3000 злотых на одну семью. Отмечается, что самостоятельно подать заявку невозможно – нуждающихся в помощи идентифицируют из разных источников, включая партнеров УВКБ ООН по защите и местные власти.

Фото: Украинские беженцы на границе Польши (gettyimages.com)

Дополнительную информацию можно получить на консультационной линии УВКБ ООН по номеру 800 012 948 (понедельник-пятница, 8:30-16:30) или отправить электронное письмо по адресу polwaprotection@unhcr.org.

Между тем, беженцы на территории Подкарпатского воеводства могут подать заявки на получение обычных выплат от ООН.

В зависимости от количества заявлений, выплаты могут составлять от 300 до 700 злотых на человека. Украинцы смогут получать их в течение трех месяцев – то есть до 2100 злотых на человека.

Программа касается следующих категорий:

безработных в возрасте до 60 лет;

беременных;

людей с инвалидностью.

Деньги будет выплачивать Бюро помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Жешуве.

Напомним, мы писали, можно ли получить убежище в Польше после другой страны.