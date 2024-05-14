До 3000 євро. На європейському острові туристів штрафують за пісок з пляжу

Мальовничий острів Сардинія в Італії – популярне місце відпочинку європейських туристів. Але там діє суворе покарання для відпочивальників, які захочуть взяти жменьку піску на пам'ять.

У цьому році вже кількох туристів піймали на спробах вивезти камінці та археологічні залишки із цього острова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

На Сардинії заборонено брати з собою пісок чи камінці з пляжів як сувеніри. Попри штрафи туристи упродовж багатьох років "грабують" природні скарби на цьому острові.

Цього року туристів затримували з піском, камінням, археологічними залишками, сталагмітами та мушлями. Німецька родина намагалася вивезти кілограм каміння з морського дна.

Білосніжні пляжі Сардинії приваблюю туристів з усього світу. Але їм треба знати, що вивезення або продаж піску, гальки чи черепашок з узбережжя чи моря карається штрафом у розмірі до 3000 євро.

Також може загрожувати й тюремне ув'язнення. Торік француза заарештували, коли поліція виявила у багажнику його автомобіля 41 кг гальки з пляжу Лампіану.

Вивезення піску та гальки з пляжів може мати серйозні екологічні наслідки.

"Лише частина туристів, які відвідують Сардинію, витрачають свій час на копання до 40 кг піску кожен. Але якщо врахувати мільйон туристів на рік, то через кілька років це значно зменшить кількість пляжів", - пояснив еколог П'єрлуїджі Кокко.

У 2021 році активісти порахували, що що до середини серпня з пляжів острова було вивезено щонайменше 6 тонн піску. За їх словами, більшість людей не мають поганих намірів, але вони везуть пісок та камінці як спогад чи щоб прикрасити акваріум вдома.

Нагадаємо, ми писали, що туристи, які вирішать відпочити на морі у Греції цього літа, будуть здивовані новими правилами. На більшості пляжів планувалося заборонити встановлювати шезлонги.

Також ми розповідали, що на іспанському острові Майорка запроваджують суворіші покарання за погану поведінку туристів. У 2024 році порушників правил штрафуватимуть на 3000 євро.