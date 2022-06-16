3000 долларов и бесплатные билеты. Как Канада помогает украинцам

В Канаде объявили, что предоставят украинцам 500 бесплатных билетов для внутренних перелетов по стране. Перелеты доступны на крыльях авиакомпании WestJet при поддержке канадского правительства и Канадского союза иммигрантов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт авиакомпании.

Такую инициативу реализуют, чтобы упростить путешествия украинцев до конечной остановки пребывания в Канаде после того, как они добрались в страну международными рейсами.

Сообщается, что бесплатные билеты будут предоставляться только в одну сторону, в любое место назначения, куда летает WestJet. Багаж уже включен в перелет. Чтобы получить ваучеры на бесплатные авиабилеты, надо обратиться на почту info@cissa-acsei.org.

Как украинцев принимают в Канаде: правила и условия

С марта этого года в Канаде действует программа Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). В стране стали в упрощенном режиме оформлять украинцам визы с правом проживания, трудоустройства и учебы в Канаде.

По программе CUAET можно оформить:

гостевую визу (так называемую visitor visa): она дает право находиться в Канаде в течение 3 лет в отличие от стандартного 6-месячного разрешения на пребывание для посетителей;

разрешение на работу (заявку на оформление можно подать вместе с заявлением на получение визы или отдельно): оно дает возможность найти работу за короткий срок.

Если раньше надо было платить сборы за визу и ее рассмотрение, то сейчас беженцы могут сделать это бесплатно. Также такие обращения рассматривают в приоритетном порядке.

Фото: Для выезда в Канаду нужно оформить визу. Заявки рассматривают в упрощенном порядке (unsplash.com)

Также отменены:

плата за сбор биометрических данных;

плата за заявление на разрешение на работу и обучение;

оплата продления разрешения на пребывание в стране, разрешения на работу и учебу и другие сборы.

Обратите внимание. Если во многих странах пускают украинцев даже без загранпаспорта, то в Канаду обязательно надо оформить визу и иметь биометрический паспорт.

"С апреля 2022 года для граждан Украины разрешен въезд в Канаду с электронным разрешением на путешествие, Electronic Travel Authorization.

Это авторизация на одноразовый въезд в Канаду в течение 6 месяцев без вклейки визы в паспорт после одобрения электронной заявки на оформление визы и сбора биометрических данных", — пишут на сайте украинского МИДа.

С этой авторизацией граждане Украины могут вылететь в Канаду из Польши, Германии, Словакии, Венгрии, Австрии, Румынии.

Выплаты украинцам в Канаде

Правительство Канады предоставляет украинцам одноразовую финансовую помощь - 3000 канадских долларов на взрослых и 1500 долларов на детей, писало РБК-Украина. Такую выплату могут получить:

украинцы, которые выехали в Канаду;

их въезд в страну был одобрен по программе CUAET;

те, кто открыл в Канаде банковский счет.

Также в стране создали специальный банк вакансий для украинцев. Работодатели сотрудничают с местными органами власти, а те налаживают связи между беженцами и теми, кто предлагает им работу.

Фото: На сайте вакансий в Канаде предлагают работу за 16-17 долларов в час (скриншот с сайта jobbank.gc.ca)

Полезные ссылки на официальные источники

Детально про иммиграционные условия можно почитать на правительственном сайте Канады. Там публикуют советы, что нужно знать с первых дней пребывания в стране, как получить доступ к основным государственным услугам, финансовой и медицинской помощи, обучению, поиску работы, жилью, уходу за детьми.

Также есть отдельный портал для подачи заявок на визы в Канаду.

Опубликован список визовых центров и консульских устав Канады.

В Facebook создана группа информационной поддержки по вопросам виз, переселения и беженства.

Отдельно можно почитать детальную информацию о финансовой помощи украинцам в Канаде.

Отметим, стать спонсорами украинских беженцев хотят уже более 45 тысяч американцев. Также мы писали, куда переселили украинских беженцев в Болгарии.