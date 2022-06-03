Стать спонсорами украинских беженцев хотят уже более 45 тысяч американцев

Программа может стать самой крупной частной инициативой по помощи беженцам в стране

Более 45 000 американцев подали заявки на спонсирование украинских беженцев в США.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNBS news.

Принимая украинцев, в США развивают частное спонсорство

Согласно данным Министерства внутренней безопасности (DHS), столько американцев подали заявки на спонсорство украинцев всего за месяц.

По состоянию на начало лета чуть более 6500 украинцев прибыли в США в рамках программы Uniting for Ukraine: ее начали 25 апреля.

"Количество заявок и одобренных дел указывает на то, что программа может быстро стать крупнейшей официальной частной инициативой по спонсорству беженцев в истории США. Она может затмить программу, закрытую в 1990-х годах, позволявшую американцам финансировать переселение 16 000 беженцев в течение шести лет", — пишет издание.

"Думаю, это отличный пример. Правительство Соединенных Штатов дает возможность отдельным лицам и общественным группам сделать шаг вперед и напрямую переселить беженцев", — считает Мэтью Ла Корте, аналитик иммиграционной политики в Центре Нисканен.

В программе Uniting for Ukraine правительство США решило не применять традиционную систему приема беженцев. В этот раз для помощи беженцам начали привлекать обычных американцев и разные организации - волонтеров, школы, университеты и так далее.

Фото: По программе Uniting for Ukraine в США хотят принять до 100 тысяч украинцев

В отличие от Канады и некоторых европейских стран, раньше в США частное спонсорство беженцев широко не применяли.

Но администрация Байдена, которая отменила резкое сокращение администрацией Трампа программы для беженцев, планирует к концу 2022 года создать пилотную программу частного спонсорства для всех беженцев, сообщил CBS News представитель Госдепартамента.

"Опыт будет основываться на уроках, извлеченных из усилий правительства США за последний год по выдвижению индивидуальных инициатив частного спонсорства, чтобы позволить американцам играть ведущую роль в приеме вновь прибывших афганцев и украинцев", — добавил чиновник.

По статистике DHS, примерно 7300 или 15% американцев, подавших заявки на спонсирование украинцев, проживают в штате Нью-Йорк. Также спонсоров оказалось больше всего в Чикаго, Сиэтле, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Майами, Вашингтоне, Сакраменто, Портленде и Кливленде.

Напомним, в США весной зафиксировали самый высокий процент поддержки приездов беженцев - американцы выступили за прием украинцев в стране.