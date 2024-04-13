До 250 доларів. Усі країни, де туристи мають сплачувати податок за відпочинок

Надмірний туризм 2023 року став наслідком обмежень у подорожах під час пандемії, тож туристичні локації після затишшя стикнулися з величезним потоком відвідувачів. Щоб компенсувати збитки, країни запроваджують додаткові збори з туристів.

Де доведеться доплачути за відпочинок у 2024 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Барселона підвищує туристичний податок

У Барселоні 2022 році міська влада оголосила про підвищення туристичного податку упродовж наступних 2 років. Туристи мають сплачувати там як міський, так і регіональний збір.

1 квітня 2023 року міський податок зріс до 2,75 євро. З 1 квітня 2024 року збір зріс до 3,25 євро на добу. Податок поширюється на гостей міста, які проживають в офіційних туристичних місцях.

Виручені кошти хочуть використати для фінансування інфраструктури міста, включаючи покращення доріг, автобусного сполучення та ескалаторів.

Місто Портіман в Португалії запровадило збір у березні

Портове місто в португальському Алгарве змінюватиме податок залежно від високого та низького сезону. Платити доведеться 2 євро за ніч з квітня по жовтень і 1 євро за ніч з листопада по березень.

Популярне рибальське місто Ольян запровадило такий самий податок, який не поширюється на дітей віком до 16 років і обмежується п'ятьма ночами – доведеться доплатити максимум 10 євро за поїздку.

Фото: Вулиця у Барселоні (pixabay.com)

Два з 16 муніципалітетів Алгарве вже стягують туристичний збір: Фару (1,5 євро за ніч до 7 ночей у період з березня по жовтень) і Віла-Реал-де-Санто-Антоніо (1 євро за день до 7 днів).

На Балі туристичний збір запровадили в лютому

Балі приваблює туристів з усього світу своїми пляжами, островами та духовною культурою. Щоб долати наслідки надмірного туризму, Балі запровадив податок для туристів. З 14 лютого 2024 року міжнародні та внутрішні відвідувачі повинні сплатити збір у розмірі 8,80 євро в спеціальних кіосках у міжнародному аеропорту Нгурах-Рай на Балі.

У Венеції туристи мають платити 5 євро за вхід

Місто є одним із найпопулярніших у Європі, що змушує місцевих жителів залишати вузькі та багатолюдні вулиці центру міста.

Відвідувачам доведеться платити 5 євро за вхід з квітня по середину липня – загалом 29 днів. Плата за одноденну екскурсію діятиме в години пік (з 8:30 до 16:00), тобто відвідувачам, які приїжджають до Венеції на вечерю або на концерт, не доведеться платити.

Податок має зменшити скупчення людей, заохотити триваліші відвідування та покращити якість життя мешканців. Кошти підуть на користь міста – технічне обслуговування, прибирання та зниження витрат на життя.

Фото: Туристи у Венеції (pixabay.com)

Країни, де вже треба платити туристичний збір

У всіх європейських країнах стягується туристичний збір, який часто включають у вартість проживання. Ціна податку залежить від локації та часу відвідування країни. Наприклад, вартість туристичного збору у Відні та Зальцбурзі в Австрії становить близько 3,2 євро.

У Бельгії туристичний збір стягується з проживання та розраховується на основі кількості ночей, проведених у країні. В Антверпені та Бергесі стягується оплата за номер, а в Брюсселі вона залежить від готелю. Зазвичай ця плата становить близько 7,5 євро.

У Болгарії та Хорватії одні з найнижчих ставок туристичного збору. У Болгарії збір складає 1,5 євро залежно від району та класифікації готелю, у Хорватії – близько 1,33 євро за ніч, причому в пік сезону в літні місяці податки вищі.

У Чехії туристам потрібно заплатити менше 1 євро, щоб відвідати Прагу. Плата стягується з відвідувачів за ніч. Діти до 18 років звільняються від цієї вимоги.

Фото: Туристи у Празі (pixabay.com)

Франція також застосовує туристичний збір, який залежить від міста. Ціни можуть варіюватися від 0,20 євро до майже 4 євро на особу, а з відвідувачів стягується плата за кількість проведених ночей.

У Німеччині запроваджені "податок на культуру" та "податок на ліжко" у найпопулярніших містах, наприклад, Франкфурті, Гамбурзі та Берліні. Комісія становить близько 5% від готельного рахунку.

Туристичний податок у Греції залежить від рейтингу готелю або кількості номерів і досягає 4 євро. Міністерство туризму Греції запровадило цей збір, щоб зменшити борг країни.

В Угорщині туристичний податок поширюється лише на Будапешт, і мандрівники повинні платити близько 4% за кожну проведену ніч від ціни номера.

Податки в Італії залежать від місця відпочинку туристів. Вартість номеру коливається від 3 до 7 євро за ніч.

Нідерланди застосовують два види податків – наземний і водний туристичний збір. В Амстердамі найвищий туристичний податок – 7% від вартості готельного номера.

Два найпопулярніші туристичні напрямки Словенії Любляна та Блед також стягують туристичний збір, який залежить від рейтингу готелю та коштує близько 3 євро.

Туристичний збір у Швейцарії залежить від місця розташування, а вартість за ніч з особи становить приблизно 2,20 євро. Плата за проживання, на відміну від інших країн, не включає туристичний збір, і вона дійсна лише для перебування менше 40 днів.

Фото: Туристи у Швейцарії (pixabay.com)

Карибські острови. На більшості карибських островів туристичні податки додаються до вартості готелю або плати за виїзд. Збір коливається від 13 євро на Багамах до 45 євро на Антигуа і Барбуді.

Туристичний податок у Бутані порівняно високий. Мінімальна щоденна плата для більшості іноземців становить 250 доларів (228 євро) на особу на день у високий сезон і трохи менше в низький сезон. Але вона покриває багато витрат, включаючи проживання, транспорт у країні, гіда, харчування та вхідні внески.

В Японії існує податок на виїзд. Туристи платять близько 8 євро, коли вони виїжджають з країни.

Туристичний податок у Малайзії є фіксованою ставкою та стягується за ніч проживання. Це не більше ніж близько 4 євро за ніч.

Багато туристів, людей, які перебувають у робочих відпустках, а також деяких студентів і робітників, які приїжджають до Нової Зеландії, повинні сплачувати міжнародний збір на охорону природи та туризм, коли вони прибувають – приблизно 21 євро.

У США готельний податок або податок на проживання для мандрівників, які орендують житло, стягується в більшості штатів. Плата встановлюэться у готелях, мотелях і пансіонатах. Найвища ставка сплачується в Х'юстоні – 17% від рахунку готеля.

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