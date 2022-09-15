25% британцев хотят выселить украинских беженцев. Правда ли это

94% опрошенных британцев говорят, что хотят помочь людям из зоны боевых действий

Российская пропаганда, кажется, сочиняет фейки о чем угодно. Распространенной темой дезинформации в последние недели стала дискредитация украинских беженцев в Европе.

Например, СМИ страны-оккупанта заявляют, что многие британские семьи якобы уже очень сожалеют о том, что приняли у себя украинцев. В сети стала распространяться информация о том, что более 25% британских хозяев хотят выселить своих украинских гостей спустя шесть месяцев войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина. В Euronews проверили эти утверждения.

Сколько украинцев приехало в Британию за полгода

В опросе Управления национальной статистики Великобритании (ONS) приняли участие более 7000 семей, присоединившихся к программе британского правительства "Homes for Ukraine".

Программа, запущенная в марте 2022 года, позволяет украинским семьям, спасающимся от российского вторжения, приехать в Великобританию. Это можно сделать, если у них есть назначенный волонтер или спонсор и тот может предоставить подходящее жилье. К концу июля в Великобританию по такой программе прибыло более 100 000 человек из Украины.

Что думают об украинских беженцах хозяева домов

Согласно опросу ONS, 25% респондентов ответили, что намерены разместить беженцев на шесть месяцев или меньше, а 37% заявили, что готовы разместить семьи на один год или дольше.

"Опросы не учитывают и не упоминают, сколько хозяев из Великобритании устали жить с украинскими беженцами или хотели бы их отправить назад", — пишут в публикации.

Фото: Опрос в Британии на самом деле говорит о поддержке украинцев, а не о выселении их из домов (Getty Images)

Фактически 30% нынешних или предыдущих спонсоров заявили, что рост стоимости жизни значительно повлиял на их способность оказывать поддержку в рамках этой схемы. Из тех, кто планировал предоставить жилье на срок от шести месяцев до одного года, 70% респондентов заявили, что продолжение ежемесячных государственных выплат побудит их принимать беженцев на более длительный срок.

"Представитель ONS подтвердил Euronews, что формулировка российских СМИ не соответствовала тому, что показал опрос. ONS спрашивали хозяев, что побудило их подать заявку по схеме "Homes for Ukraine". И огромное количество – 94% – ответили, что хотят помочь людям, бегущим из зоны боевых действий", — подчеркнули в комментарии изданию.

"К украинцам в Британии – интерес колоссальный"

С началом войны России против Украины в Великобритании появился огромный запрос на прием беженцев. Инициатива помочь и оказать всяческое содействие исходит от самих британцев, говорит РБК-Украина Людмила Аникеева, которая живет в стране три года.

Фото: 70% опрошенных заявили, что продолжение ежемесячных государственных выплат побудит их принимать беженцев на более длительный срок (unsplash.com)

"Сначала правила приема украинцев были довольно строгими, но позже все значительно упростили. Но этого было недостаточно. Ведь даже когда находились желающие принять у себя дома украинцев, заявки обрабатывали очень долго, кому-то отказывали в праве въезда. Сдвинуть вопрос помогла шумиха в СМИ. Сами британцы писали кучу запросов чиновникам, просили ускорить процесс, и это реально помогло", — говорит она.

По словам украинки, ей самой периодически приходят запросы от журналистов о том, чтобы осветить проблемы, с которыми сталкиваются украинцы при въезде. Это также способствует тому, чтобы вопросы решались быстрее, а местные чиновники прогнозируют еще большее упрощение правил.

"К украинцам здесь интерес колоссальный. Интересно также, что сами британцы чувствуют необходимость помогать, и это тоже очень радует", — делится Аникееева.

Отметим, в Великобритании некоторые украинские беженцы сталкиваются с мошенничеством.

Также мы писали, как изменилось отношение Европы к беженцам из Украины спустя полгода войны.