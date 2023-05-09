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У 2022 році в ЄС не впустили десятки тисяч українців: причини

Фото: Кордон України з ЄС (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

У 2022 році у в'їзді до ЄС відмовили понад 141 тисячі громадян третіх країн, серед них найбільше – українцям. Торік відмову у в'їзді отримали 28 890 громадян України.

Через які причини українців не пускали до Європи під час війни, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Євросоюзу.

За даними Євростату, кількість відмов на в'їзд громадянам країн, які не входять до ЄС, на зовнішніх кордонах блоку зросла на 1% – до 141 060 людей у 2022 році.

Більше всього не пропустили людей через кордон Польщі – 23 330 відмов. Також – через кордони Угорщини (15 780), Хорватії (11 800) та Ірландії (9 240).

Найбільшу кількість відмов отримали у 2022 році громадяни України – загалом 28 890 людям. Це на 43% менше, ніж у 2021 році. Основними причинами відмови у в'їзді до ЄС були:

  • особи вже перебували 3 місяці упродовж 6 місяців – 27%;
  • відсутність діючої візи чи посвідки на проживання – 21%;
  • мета та умови перебування не обгрунтовані – 20%;

До слова, перебування українців у країнах ЄС у зв'язку із війною в Україні має бути підтверджене оформленням тимчасового захисту. Якщо громадяни України знаходилися в Європі на умовах "безвізу", прикордонники зважають на дозволений час перебування – 90 днів упродовж 180 днів.

Також масово відмовляли у в'їзді до ЄС громадянам громадянам Албанії (15630) та Росії (10860).

Нагадаємо, ми писали, які речі заборонено везти з України за кордон.

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