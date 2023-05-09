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В 2022 году в ЕС не впустили десятки тысяч украинцев: причины

Фото: Граница Украины с ЕС (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2022 году во въезде в ЕС отказали более 141 тысяче граждан третьих стран, среди них больше всего – украинцам. В прошлом году отказ во въезде получили 28 890 граждан Украины.

По каким причинам украинцев не пускали в Европу во время войны, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт Евросоюза.

По данным Евростата, количество отказов на въезд гражданам не входящих в ЕС стран на внешних границах блока возросло на 1% – до 141 060 человек в 2022 году.

Больше всего не пропустили людей через границу Польши – 23 330 отказов. Также – через границы Венгрии (15 780), Хорватии (11 800) и Ирландии (9 240).

Наибольшее количество отказов получили в 2022 году граждане Украины – всего 28 890 человек. Это на 43% меньше, чем в 2021 году. Основными причинами отказа во въезде в ЕС были:

  • лица уже находились 3 месяца в течение 6 месяцев – 27%;
  • отсутствие действующей визы или вида на жительство – 21%;
  • цель и условия пребывания не обоснованы – 20%;

К слову, пребывание украинцев в странах ЕС в связи с войной в Украине должно быть подтверждено оформлением временной защиты. Если граждане Украины находились в Европе на условиях "безвиза", пограничники учитывают разрешенное время пребывания – 90 дней в течение 180 дней.

Также массово отказывали во въездев ЕС гражданам граждан Албании (15630) и России (10860).

Напомним, мы писали, какие вещи запрещено везти из Украины за границу.

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