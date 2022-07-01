От 2000 евро. Сколько платят украинцам в Великобритании без знания языка

Великобритания продолжает принимать украинских беженцев и предоставляет им право на работу.

Всего убежище от войны в этой стране уже нашли 82 тысячи украинцев, визы получили еще более 50 тысяч наших сограждан.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько можно заработать в этой стране даже без знания английского языка.

Устройство на работу украинских беженцев: что нужно знать

После приезда в Великобританию пограничники ставят в паспорте отметку о въезде сроком на 6 месяцев. Этот штамп свидетельствует о праве украинского беженца на работу, учебу и получение пособий в Великобритании.

Разрешение на проживание (временная виза) дает право на работу в Великобритании, отдельно за разрешением обращаться не нужно.

Чтобы найти работу, в первую очередь стоит обратиться в государственные Jobcentre Plus. Их можно найти в большинстве городов и некоторых поселках Великобритании. Адреса Jobcentre Plus можно найти по ссылке.

В этих центрах можно получить дополнительное обучение, персонального коуча по поиску работы и помощь в составлении резюме.

Фото: Беженцы в Великобритании получают кров над головой и право работать (gettyimages.com)

Также в общественных организациях для беженцев можно получить помощь в трудоустройстве, вплоть до совместного поиска вакансий по специализированным сайтам.

При оформлении на работу следует знать, что минимальная оплата труда составляет 9,50 фунтов стерлингов для тех, кому исполнилось 23 года.

Рабочее время – в среднем 48 часов в неделю. До 18 лет нельзя работать больше 40 часов в неделю. Минимальная зарплата в 2022 году – 1851 фунтов стерлингов без вычета налогов (минус 10% - "на руки").

Правительственные сайты для помощи в трудоустройстве

Подать заявку на работу можно на правительственном сайте, создав учетную запись.

Можно обратиться в Национальную службу карьеры за консультацией: https://nationalcareers.service.gov.uk/.

Также беженцам советуют смотреть вакансии на сайте местного совета, ярмарках вакансий, местных и национальных газетах.

Также не стоит упускать из внимания специализированные сайты, где можно искать вакансии в Великобритании:

Сайты, на которых публикуют предложения для украинских беженцев:

Какие предлагают вакансии без знания языка

Хотя на многих сайтах в графе поиска по параметрам "украиноязычный" (Ukraine speaking) в Великобритании выдается десятки и сотни вакансий - от няни до руководителя отдела в ресторане "KFC", в большинстве случаев подразумевается, что соискатель свободно общается также на английском языке. Это же касается и работы по уходу за пожилыми людьми или тренеров в спортивные кружки.

Фото: Пример частичной занятости для асистента фотографа (скриншот РБК-Украина/uk.jooble.org)

Все же иногда на общих сайтах попадаются вакансии и без таких требований – для работы украинцев с украинскими беженцами. Например, на фриланс ищут ассистента фотографа, чтобы помогать учить украинских беженцев фотоделу (за 15 фунтов стерлингов в час), или украиноязычного продюсера для создания видеороликов об украинцах в соцсетях.

Большой выбор вакансий летом в Великобритании на сезонных работах на фермах. Искать их можно самостоятельно. В группах по поиску работы рекомендуют найти контакты интересующего фермерского хозяйства и писать запрос напрямую об условиях оплаты и желании работать.

Фото: Примеры вакансий на сезонные работы (скриншот РБК-Украина/ layboard.com)

Например, в одном из объявлений оговариваются условия работы на фермах в тепличных хозяйствах со средней оплатой 2000 евро (1730 фунтов стерлингов):

ставка 9,5 фунтов в час (переработки до + 50% от ставки);

график 8-12 часов, 5-6 дней в неделю;

жилье 59 фунтов в неделю;

питание 20-30 фунтов в неделю;

работа в разных городах Британии;

обязанности: сбор урожая, уход за саженцами, упаковка урожая.

Некоторые объявления от украинских компаний-посредников начинаются со слов солидарности в украинцами.

"Если вы решили искать работу или вынужденное убежище, мы с радостью поможем Вам с решением всех бытовых проблем. На фермы по выращиванию ягод, фруктов, овощей и салата нужны работники на сбор и упаковку, графство Кент. Работа официальная, по контракту", - говорится на одном из сайтов.

В описании вакансии указана зарплата от 13 евро в час, есть овертайм, 5-6 дней в неделю, в месяц - от 3000 до 3600 евро в зависимости от часов и желания.

"Знание английского языка и опыта работы не нужно. Проживание бесплатно в отеле (фото есть). Отдельно, это не проживать с англичанами. Питание тоже бесплатно для Вас и детей", - уточняется в вакансии.

Фото: Примеры вакансий на предприятиях (скриншот РБК-Украина/ layboard.com)

Также много вакансий на производствах и складах. Например, упаковке продукции или сборе заказов брендовой одежды. Заработать можно от 2500 евро.

"На предприятие, занимающееся выпуском кофе, требуются рабочие для сортировки и упаковки готовой продукции. Семейные пары, женщины и мужчины до 55 лет.

В ваши обязанности будет входить сортировка продукции, ее проверка на брак, упаковка в коробки, поклейка этикеток и стикеров", - говорится в описании такой работы.

Заработная плата - 11 фунтов стерлингов в час. График работы 5-6 дней в неделю по 8-12 часов. Проживание обещают в квартирах, по 2 человека в комнате, за счет работодателя. На работу и обратно возит служебный автобус. На предприятии выдается рабочая одежда.

Напомним, мы писали, какие страны урезают помощь украинским беженцам.