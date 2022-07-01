Від 2000 євро. Скільки платять українцям у Великій Британії без знання мови

Велика Британія продовжує приймати українських біженців і надає їм право на роботу.

Всього прихисток від війни в цій країні вже знайшли 82 тисячі українців, візи отримали ще понад 50 тисяч наших співгромадян.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки можна заробити в цій країні навіть без знання англійської мови.

Влаштування на роботу українських біженців: що потрібно знати

Після приїзду до Великої Британії прикордонники ставлять у паспорті відмітку про в'їзд терміном на 6 місяців. Цей штамп свідчить про право українського біженця на роботу, навчання та отримання допомоги у Великій Британії.

Дозвіл на проживання (тимчасова віза) дає право на роботу у Великій Британії, окремо за дозволом звертатися не потрібно.

Щоб знайти роботу, в першу чергу варто звернутися в державні Jobcentre Plus. Їх можна знайти в більшості міст і деяких селищах Великої Британії. Адреси Jobcentre Plus можна знайти за посиланням.

У цих центрах можна отримати додаткове навчання, персонального коуча з пошуку роботи і допомогу в складанні резюме.

Фото: Біженці у Великій Британії отримують дах над головою і право працювати (gettyimages.com)

Також в громадських організаціях для біженців можна отримати допомогу в працевлаштуванні, аж до спільного пошуку вакансій на спеціалізованих сайтах.

При оформленні на роботу слід знати, що мінімальна оплата праці становить 9,50 фунтів стерлінгів для тих, кому виповнилося 23 роки.

Робочий час - в середньому 48 годин на тиждень. До 18 років не можна працювати більше 40 годин на тиждень. Мінімальна зарплата в 2022 році – 1851 фунтів стерлінгів без вирахування податків (мінус 10% - "на руки").

Урядові сайти для допомоги в працевлаштуванні

Подати заявку на роботу можна на урядовому сайті, створивши обліковий запис.

Можна звернутися в Національну службу кар'єри за консультацією: https://nationalcareers.service.gov.uk/.

Також біженцям радять дивитися вакансії на сайті місцевої ради, ярмарках вакансій, у місцевих і національних газетах.

Також не варто випускати з уваги спеціалізовані сайти, де можна шукати вакансії у Великій Британії:

Сайти, на яких публікують пропозиції для українських біженців:

Які пропонують вакансії без знання мови

Хоча на багатьох сайтах в графі пошуку за параметрами "україномовний" (Ukraine speaking) у Великій Британії видається десятки і сотні вакансій - від няні до керівника відділу в ресторані "KFC", в більшості випадків мається на увазі, що шукач вільно спілкується також англійською мовою. Це саме стосується і роботи по догляду за літніми людьми або тренерів у спортивні гуртки.

Фото: Приклад часткової зайнятості для асистента фотографа (скріншот РБК-Україна/uk.jooble.org)

Все ж іноді на загальних сайтах трапляються вакансії і без таких вимог - для роботи українців з українськими біженцями. Наприклад, на фріланс шукають асистента фотографа, щоб допомагати вчити українських біженців фотосправі (за 15 фунтів стерлінгів на годину), або україномовного продюсера для створення відеороликів про українців у соцмережах.

Великий вибір вакансій влітку у Великій Британії на сезонних роботах на фермах. Шукати їх можна самостійно. У групах із пошуку роботи рекомендують знайти контакти фермерського господарства, що цікавить, і писати запит безпосередньо про умови оплати і бажання працювати.

Фото: Приклади вакансій на сезонні роботи (скріншот РБК-Україна/ layboard.com)

Наприклад, в одному з оголошень описуються умови роботи на фермах в тепличних господарствах із середньою оплатою 2000 євро (1730 фунтів стерлінгів):

ставка 9,5 фунтів на годину (до + 50% від ставки);

графік 8-12 годин, 5-6 днів на тиждень;

житло 59 фунтів на тиждень;

харчування 20-30 фунтів на тиждень;

робота в різних містах Британії;

обов'язки: збір врожаю, догляд за саджанцями, упаковка врожаю.

Деякі оголошення від українських компаній-посередників починаються зі слів солідарності в українцями.

"Якщо ви вирішили шукати роботу або вимушений притулок, ми з радістю допоможемо вам з вирішенням всіх побутових проблем. На ферми з вирощування ягід, фруктів, овочів та салату потрібні працівники на збір та пакування, графство Кент. Робота офіційна, за контрактом", - йдеться на одному з сайтів.

В описі вакансії вказана зарплата від 13 євро на годину, є овертайм, 5-6 днів в тиждень, в місяць - від 3000 до 3600 євро в залежності від годин і бажання.

"Знання англійської мови та досвіду роботи не потрібно. Проживання безкоштовно в готелі (фото є). Окремо, це не проживати з англійцями. Харчування теж безкоштовно для вас і дітей", - уточнюється у вакансії.

Фото: Приклади вакансій на підприємствах (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Також багато вакансій на виробництвах і складах. Наприклад, упаковці продукції або зборі замовлень брендового одягу. Заробити можна від 2500 євро.

"На підприємство, що займається випуском кави, потрібні робітники для сортування та пакування готової продукції. Сімейні пари, жінки та чоловіки до 55 років.

У ваші обов'язки входитиме сортування продукції, її перевірка на брак, упаковка в коробки, поклейка етикеток і стікерів", - йдеться в описі такої роботи.

Заробітна плата - 11 фунтів стерлінгів на годину. Графік роботи 5-6 днів на тиждень по 8-12 годин. Проживання обіцяють в квартирах, по 2 людини в кімнаті, за рахунок роботодавця. На роботу і назад возить службовий автобус. На підприємстві видається робочий одяг.

Нагадаємо, ми писали, які країни урізують допомогу українським біженцям.