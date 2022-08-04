От 2000 евро. На какой работе в Нидерландах украинцы могут зарабатывать без знания языка

Нидерланды приютили уже 65 тысяч украинцев, которым предоставили статус временной защиты. С 1 сентября украинцам понадобится в паспорте наклейка о разрешении на проживание и работу в этой стране.

Работать в Нидерландах без специального разрешения украинцы могут с 1 апреля. За первый месяц трудоустроились более 4 тысяч наших сограждан. В целом 40% из них нашли работу через агентства по трудоустройству и начали работать на складах, производствах или уборке. В общественном питании и сельском хозяйстве нашли работу 22% соискателей.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какую работу можно найти без знания языка в Нидерландах и какие зарплаты предлагают украинцам.

Как можно работать украинским беженцам и где искать вакансии

Доступ к рынку труда для украинцев в Нидерландах имеет одно предостережение – работать можно только по найму. Работодатель должен зарегистрировать рабочего в организации UWV хотя бы за два дня до начала работы.

Фото: для трудоустройства достаточно паспорта Украины и идентификационный номер BSN (unsplash.com/tim-gouw)

Для трудоустройства надо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный номер BSN и банковский счет в местном банке. С 1 сентября – отметку о статусе временной защиты.

Популярные ресурсы по поиску работы опубликованы на портале по помощи украинцам в Нидерландах help-ukraine.nl:

Также есть общеевропейские сайты с вакансиями:

ec.europa.eu - сайт, созданный государственными службами занятости и организациями работодателей;

EURES - можно разместить резюме и найти работу в ЕС;

Uatalents - предлагает вакансии от работодателей.

helpukrainians.jooble.org;

remoteukraine.org;

jobs4ukraine.eu.

Какую работу и зарплаты предлагают украинцам

Вакансии для украинцев можно найти на специализированных сайтах агентств по трудоустройству, которые работают с подбором кандидатов на вакансии в Нидерландах.

Фото: Вакансии для украинцев с биометрическими паспортами (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

Например, одно такое агентство по трудоустройству предлагает вакансии украинцам в Нидерландах без знания языка: на упаковке, мойке пластиковых ящиков, складе автозапчастей, рыбных и куриных фабриках, теплицах. Зарплата - от 10 евро в час. Компания предлагает варианты совместного проживания в квартирах – за 99,84 евро в неделю, или в гостинице в одноместных номерах с одноразовым питанием - за 135,68 евро за неделю.

Также поискать предложения можно в группах в соцсетях. Обычно объявления там публикуют посредники, которые занимаются поиском работников от кадровых агентств. Украинцам сразу предлагают помощь с оформлением статуса временной защиты и жилье.

Фото: Распространенные вакансии для украинцев со статусом временной защиты (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

В таких группах публикуют вакансии на сезонные работы в сельском хозяйстве или на заводах по производству пищевой продукции.

"Работа в Голландии – мужчины, семейные пары до 50 лет на куриное производство, нет запаха. Ставка 8-10 евро на руки. Если работаете больше 8 часов, то ставка выше. Зарплата еженедельно на карту. Берем по визам, биометрии, голандским документам, официальное трудоустройство", - говорится в одном из объявлений в группе "Работа в Нидерландах. Бесплатные вакансии".

Отмечается, что за жилье будут вычитать из зарплаты 100 евро в неделю. Проживать можно будет по 2 человека в комнате в доме на 5 комнат в хороших условиях.

Иногда попадаются вакансии только для тех, кто имеет временную защиту или уже официально поработал месяц в Польше (имеет номер PESEL).

Например, разнорабочими на птицефабрику с зарплатой 1900-2400 евро (от 12 евро в час) берут работников со статусом временной защиты в Нидерландах. А на сбор салатов в теплице ждут кандидатов, которые делегируются из Польши.

"Работа в Нидерландах по делегации. Контракт на 3 месяца. Нужны мужчины, женщины, пары до 50 лет – физически здоровые. Обязанности: сбор урожая овощей (салат айсберг, пекинская капуста, сельдерей, пак чой). Сбор урожая проходит в крытой уборочной машине, где овощи находятся в сухом и защищенном от ветра месте", - отмечается в другом объявлении.

В описании вакансии уточняется, что рабочий день – с 5 утра до 16:45. В зависимости от отработанных часов будут платить от 10,48 евро к 13,10 евро брутто (до вычетов). Жилье предоставляют за 320 евро в месяц.

Фото: Варианты работы без опыта и знания языка (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

В другом объявлении приглашают украинцев с биометрическими паспортами:

"Нужны работники для работы с цветами и овощами. Обязанности: срезать цветы, подготовка к реализации, упаковка, высадка в горшки, сбор овощей и уход за ними. Зарплата 10,5 - 11 евро брутто в час, сверхчасы – 13,20 евро. Работа 6 дней в неделю. Оплата еженедельно".

За жилье высчитывают 110-120 евро в неделю.

"Граждан Украины подаем на BSN и голландский прямой контракт, дающий право иметь оплачиваемые отпускные, больничные, праздничные и сверхчасы. Возможность работать в Голландии 2 года", - отмечается в описании этой вакансии.

Часто условие "без языка" в описании вакансии предполагает владение другим языком – например, на базовом или среднем уровне английским или польским. Обычно это вакансии в сфере обслуживания, гостиницах или ресторанах.

Фото: Вакансии со знанием английского языка (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

Например, компания "Dutchstar" ищет HR-менеджера из Украины для работы в Амстердаме. Зарплата-1700-2100 евро при 8-часовом рабочем дне и 5-дневной рабочей неделе. Ожидается, что специалист будет владеть английским языком на уровне от B2. Компания подбирает персонал для гостиниц и ресторанов.

Напомним, мы писали, почему в гостиницах Европы не хватает сотрудников.