Від 2000 євро. На якій роботі в Нідерландах українці можуть заробляти без знання мови

Нідерланди прихистили вже 65 тисяч українців, яким надали статус тимчасового захисту. З 1 вересня українцям знадобиться в паспорті наліпка про дозвіл на проживання і роботу в цій країні.

Працювати в Нідерландах без спеціального дозволу українці можуть із 1 квітня. За перший місяць працевлаштувалися більше 4 тисяч наших співгромадян. Загалом 40% з них знайшли роботу через агентства з працевлашування і почали працювати на складах, виробництвах чи прибиранні. У громадському харчуванні та сільському господарстві знайшли роботу 22% шукачів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, яку роботу можна знайти без знання мови в Нідерландах та які зарплати пропонують українцям.

Як можна працювати українським біженцям і де шукати вакансії

Доступ до ринку праці для українців у Нідерландах має одне застереження – працювати можна лише за наймом. Працедавець повинен зареєструвати робітника в організації UWV хоча б за два дні до початку роботи.

Фото: Для працевлаштувння достатньо паспорту України та ідентифікаційний номер BSN (unsplash.com/tim-gouw)

Для працевлаштування треба мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер BSN та банківський рахунок в місцевому банку. З 1 вересня – позначку про статус тимчасового захисту.

Популярні ресурси з пошуку роботи опублікувані на порталі з допомоги українцям в Нідерландах help-ukraine.nl:

Також є загальноєвропейські сайти з вакансіями:

ec.europa.eu - сайт, створений державними службами зайнятості та організаціями роботодавців;

EURES - можна розмістити резюме та знайти роботу у ЄС;

Uatalents - пропонує вакансії від роботодавців.

helpukrainians.jooble.org;

remoteukraine.org;

jobs4ukraine.eu.

Яку роботу і зарплати пропонують українцям

Вакансії для українців можна знайти на спеціалізованих сайтах агенцій з працевлаштування, які працюють з підбором кандидатів на вакансії в Нідерландах.

Фото: Вакансії для українців з біометричними паспортами (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Наприклад, одне таке агентство з працевлашування пропонує вакансії українцям в Нідерланадах без знання мови: на пакуванні, митті пластикових ящиків, складі автозапчастин, рибних і курячих фабриках, теплицях. Зарплата – від 10 євро на годину. Компанія пропонує варіанти спільного проживання у квартирах – за 99,84 євро на тиждень, або в готелі в одномісних номерах з одноразовим харчуванням - за 135,68 євро за тиждень.

Також пошукати пропозиції можна в групах в соцмережах. Зазвичай оголошення там публікують посередники, які займаються пошуком працівників від кадрових агенцій. Українцям відразу пропонують допомогу із оформленням статусу тимчасового захисту та житло.

Фото: Поширені вакансії для українців зі статусом тимчасовго захисту (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

В таких групах публікують вакансії на сезонні роботи в сільському господарстві або на заводах з виробництва харчової продукції.

"Робота в Голандії – чоловіки, сімейні пари до 50 років на куряче виробництво, немає запаху. Ставка 8-10 євро на руки. Якщо працюєте більше 8 годин, то ставка вища. Зарплата щотижня на карту. Беремо по візам, біометрії, голандським документам, офіційне працевлаштування", - зазначається в одному з оголошень в групі "Работа в Нидерландах. Бесплатные вакансии".

Зазначається, що за житло вираховуватимуть із зарплати 100 євро в тиждень. Проживати можна буде по 2 людини в кімнаті в будинку на 5 кімнат в гарних умовах.

Інколи трапляються вакансії тільки для тих, хто має тимчасовий захист або вже офіційно попрацював місяць в Польщі (має номер PESEL).

Наприклад, різноробочими на птахофабрику із зарплатою 1900-2400 євро (від 12 євро на годину) беруть працівників зі статусом тимчасового захисту в Нідерландах. А на збір салатів у теплиці чекають кандидатів, які делегуються із Польщі.

"Робота в Нідерландах по делегації. Контракт на 3 місяці. Потрібні чоловіки, жінки, пари до 50 років – фізично здорові. Обов'язки: збір врожаю овочів (салат айсберг, пекінська капуста, селера, пак чой). Збір врожаю проходить в критій збиральній машині, де овочі знаходяться в сухому і захищеному від вітру місці", - зазначається в іншому оголошенні.

В описі до вакансії уточняється, що робочий день – з 5 ранку до 16:45. Залежно від відпрацьованих годин платитимуть від 10,48 євро до 13,10 євро брутто (до відрахувань). Житло надають за 320 євро на місяць.

Фото: Варіанти роботи без досвіду та знання мови (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

В іншому оголошенні запрошують українців із біометричними паспортами:

"Потрібні працівники для роботи з квітами і овочами. Обов'язки: зрізати квіти, підготовка до реалізації, упаковка, висадка в горщики, збирання овочів та догляд за ними. Зарплата 10,5 - 11 євро брутто за годину, надгодини – 13,20 євро. Робота 6 днів на тиждень. Оплата щотижня".

За житло вираховують 110-120 євро на тиждень.

"️Громадян України подаємо на BSN та голландський прямий контракт, що дає право мати оплачувані відпускні, лікарняні, святкові та надгодини. Можливість працювати в Голландії 2 роки", - зазначається в описі цієї вакансії.

Часто умова "без мови" в описі вакансії передбачає володіння іншою мовою – наприклад, на базовому чи середньому рівні англійською або польською. Зазвичай це вакансії у сфері обслуговування, готелях чи ресторанах.

Фото: Вакансії зі знанням англійської мови (скріншот РБК-Україна/layboard.com)

Наприклад, компанія "Dutchstar" шукає HR-менеджера з України для роботи в Амстердамі. Зарплата – 1700-2100 євро при 8-годинному робочому дні і 5-денному робочому тижні. Очікується, що фахівець володітиме англійською мовою на рівні від B2. Компанія підбирає персонал для готелів та ресторанів.

Нагадаємо, ми писали, чому у готелях Європи не вистачає співробітників.