До 2000 долларов ежемесячно. Как украинцам получить регулярные выплаты в Канаде
Украинцы, приезжающие в Канаду по программе CUAET, могут получать ежемесячное пособие. Такая программа для украинских беженцев работает в провинции Британская Колумбия.
В настоящее время денежная поддержка рассчитана на 12 месяцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства провинции.
Кто может претендовать на выплаты
Программа финансовой помощи в Британской Колумбии направлена на поддержку людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Hardship Assistance program). Бегущие от войны попадают в перечень таких получателей выплат.
Чтобы претендовать на участие в программе, украинцы должны отвечать следующим требованиям:
- прибыть в Канаду по программе CUAET (разрешение на экстренный переезд из Украины в Канаду)
- отвечать всем требованиям к участию в программе Британской Колумбии, направленной на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (например, прибыть из страны, где идет война);
- подать заявку и получить переходную финансовую помощь от CUTAI (Канадско-Украинской инициативы по оказанию помощи в переходный период)
Фото: Поддержка Украины в Канаде (gettyimages.com)
Какие суммы выплат могут получить украинцы
Отмечается, что помощь будут выплачиваться ежемесячно в течение 12 месяцев. Раньше срок выплат был всего полгода. Суммы выплат зависят от состава семьи:
- одинокий человек – до 935 долларов США в месяц;
- семья до четырех человек – до 1 770 долларов США в месяц;
- одинокий человек с инвалидностью – до 1358 долларов США в месяц;
- семья из четырех человек, где один взрослый с инвалидностью – до 2193 долларов США в месяц.
Как подать заявку на получение денежной помощи
Заявки на выплаты можно подать тремя путями: через портал My Self Serve, в офисе или по телефону 1-866-866-0800 (перевод на 140 языков).
Украинцев попросят предоставить следующую информацию:
- адрес электронной почты;
- номер социального страхования (SIN);
- данные базовой учетной записи BCeID;
- удостоверение личности (ID);
- информацию о доходах или активах.
К слову, в провинции с населением 5,2 млн человек проживают более 200 тысяч украинцев канадского происхождения.
Напомним, мы писали, что Италия предоставляет украинцам единовременную выплату.