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До 2000 долларов ежемесячно. Как украинцам получить регулярные выплаты в Канаде

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Пятница 06 января 2023 17:07
До 2000 долларов ежемесячно. Как украинцам получить регулярные выплаты в Канаде Фото: Украинцы в Канаде (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, приезжающие в Канаду по программе CUAET, могут получать ежемесячное пособие. Такая программа для украинских беженцев работает в провинции Британская Колумбия.

В настоящее время денежная поддержка рассчитана на 12 месяцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства провинции.

Кто может претендовать на выплаты

Программа финансовой помощи в Британской Колумбии направлена на поддержку людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (Hardship Assistance program). Бегущие от войны попадают в перечень таких получателей выплат.

Чтобы претендовать на участие в программе, украинцы должны отвечать следующим требованиям:

  • прибыть в Канаду по программе CUAET (разрешение на экстренный переезд из Украины в Канаду)
  • отвечать всем требованиям к участию в программе Британской Колумбии, направленной на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (например, прибыть из страны, где идет война);
  • подать заявку и получить переходную финансовую помощь от CUTAI (Канадско-Украинской инициативы по оказанию помощи в переходный период)

До 2000 долларов ежемесячно. Как украинцам получить регулярные выплаты в КанадеФото: Поддержка Украины в Канаде (gettyimages.com)

Какие суммы выплат могут получить украинцы

Отмечается, что помощь будут выплачиваться ежемесячно в течение 12 месяцев. Раньше срок выплат был всего полгода. Суммы выплат зависят от состава семьи:

  • одинокий человек – до 935 долларов США в месяц;
  • семья до четырех человек – до 1 770 долларов США в месяц;
  • одинокий человек с инвалидностью – до 1358 долларов США в месяц;
  • семья из четырех человек, где один взрослый с инвалидностью – до 2193 долларов США в месяц.

Как подать заявку на получение денежной помощи

Заявки на выплаты можно подать тремя путями: через портал My Self Serve, в офисе или по телефону 1-866-866-0800 (перевод на 140 языков).

Украинцев попросят предоставить следующую информацию:

  • адрес электронной почты;
  • номер социального страхования (SIN);
  • данные базовой учетной записи BCeID;
  • удостоверение личности (ID);
  • информацию о доходах или активах.

К слову, в провинции с населением 5,2 млн человек проживают более 200 тысяч украинцев канадского происхождения.

Напомним, мы писали, что Италия предоставляет украинцам единовременную выплату.

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