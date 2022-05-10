От 20 тысяч гривен. Какую работу предлагают в Польше без знания языка

Украинские беженцы активно трудоустраиваются в Польше, чтобы арендовать жилье и покупать необходимые вещи.

В стране, давшей убежище миллионам украинцев, хватает вакансий без знания польского языка – как в городах, так и в сельской местности.

TRAVEL РБК-Украина изучило, сколько можно заработать украинским беженцам, которые не владеют польским языком.

Украинских беженцев переманивают на фермы

Нехватка рабочей силы в Польше до сих проблема. Это почувствовали украинские беженцы, которые поселились в сельской местности в восточной части страны и согласились подрабатывать у местных мелких фермеров.

"Меня пригласили поработать у фермера в селе, в котором поляк приютил наши две семьи с детьми. Платят 25 злотых в час. Один день пололи сорняки вокруг дома и фермы, другой день мыли кафельные стены в молочном цехе. Так уставали, что вечером не было сил новости читать. Кто-то из соседнего села увидел, что мы работаем и стал переманивать к себе на ферму – у них некому работать", - рассказала Ольга из Житомира, которая до войны работала инженером в банке.

Фото: Украинских работников приглашают на ягодные поля (gettyimages.com)

К слову, в фермерских и садовых хозяйствах сейчас большой поток вакансий. Например, в пригороде Вроцлава приглашают семейную пару сезонных работников для сада. Нужно полоть и формировать клумбы, косить траву. За это платят 16 злотых в час (10 часов в день, 5-6 дней в неделю). Минимально в месяц можно заработать 3200 злотых (22400 гривен). За жилье высчитывают 200 злотых в месяц. Транспорт и одежду предоставляют.

В два раза больше можно заработать на ферме дояркой – за работу с доильным аппаратом на ферме платят от 4500 до 5000 злотых (до 35 тысяч гривен). Жилье обещают бесплатное.

Фото: Объявление о работе на ягодных посадках (facebook.com/Praca dla Ukraincow)

Работа по специальности – непросто, но выгодно

В Польше возможно найти и работу по специальности. Иногда попадаются вакансии для дизайнеров и иллюстраторов, фотографов.

Но чаще можно найти работу все же руками, хоть для этого нужны навыки и опыт.

Например, в Варшаве швее предлагают за работу 17 злотых в час за сшивание материала воздушных фильтров для климатических установок (10-12 часов, за жилье 300 злотых). В месяц при 5-дневной неделе зарплата составит около 4000 злотых (28 тысяч гривен).

Фото: Примеры вакансий для украинцев без обязательного знания языка (скриншот РБК-Украина/pracuj.pl)

Массажистам накануне туристического сезона в отелях предлагают вакансии с зарплатой около 5000 злотых, в реабититационных центрах – с медицинским образованием - за полный рабочий день платят 6000 злотых (42 тысяч гривен).

Немало вакансий и в ресторанах, особенно в курортных локациях – ищут поваров и помощников повара. Оплата – до 12 тысяч злотых в месяц (84 тысячи гривен или 1770 евро). Чтобы претендовать на высокую зарплату, нужно знать польскую кухню и уметь готовить блюда еще каких-то других стран.

Физическая работа – на предприятиях и складах

Для украинцев много работы на заводах. Например, неподалеку от Гданска возле Балтийского моря есть вакансия по чистке, нарезке и укаковке рыбы.

Рабочий день – с 5:30 до 16:30 шесть дней в неделю. Условия работы – при температуре 12-16 градусов. На работе предоставляют обеды. Жилье бесплатно рядом с работой, только принимают работниц без детей. Заработать можно в среднем 4000 злотых (28 тысяч гривен).

Фото: Работа в сети супермаркетов (kariera.lidl.pl)

Также на склады и в супермаркеты на выкладку товаров с паллетов на полки есть много вакансий. Средняя зарплата – 16 злотых в час. Преимущество такой работы – бесплатное жилье. Минусы – нужно поднимать тяжести, например, блоки упаковок с соками или минеральной водой, консервами.

Напомним, мы писали, что в Польше уже нашли работу рекордное число украинцев.