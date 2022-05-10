Від 20 тисяч гривень. Яку роботу пропонують у Польщі без знання мови

Українські біженці активно працевлаштовуються в Польщі, щоб орендувати житло і купувати необхідні речі.

У країні, що прихистила мільйони українців, вистачає вакансій без знання польської мови - як у містах, так і в сільській місцевості.

TRAVEL РБК-Україна вивчило, скільки можна заробити українським біженцям, які не володіють польською мовою.

Українських біженців переманюють на ферми

Брак робочої сили в Польщі досі проблема. Це відчули українські біженці, які оселилися в сільській місцевості в східній частині країни і погодилися підробляти у місцевих дрібних фермерів.

"Мене запросили попрацювати у фермера в селі, в якому поляк прихистив наші дві сім'ї з дітьми. Платять 25 злотих на годину. Один день пололи бур'яни навколо будинку і ферми, інший день мили кахельні стіни в молочному цеху. Так втомлювалися, що ввечері не було сил новини читати. Хтось із сусіднього села побачив, що ми працюємо і став переманювати до себе на ферму - у них нікому працювати", - розповіла Ольга з Житомира, яка до війни працювала інженером у банку.

Фото: Українських працівників запрошують на ягідні поля (gettyimages.com)

До слова, у фермерських і садових господарствах зараз великий потік вакансій. Наприклад, у передмісті Вроцлава запрошують сімейну пару сезонних працівників для саду. Потрібно полоти і формувати клумби, косити траву. За це платять 16 злотих на годину (10 годин на день, 5-6 днів на тиждень). Мінімально в місяць можна заробити 3200 злотих (22400 гривень). За житло вираховують 200 злотих на місяць. Транспорт і одяг надають.

У два рази більше можна заробити на фермі дояркою - за роботу з доїльним апаратом на фермі платять від 4500 до 5000 злотих (до 35 тисяч гривень). Житло обіцяють безкоштовне.

Фото: Оголошення про роботу на ягідних посадках (facebook.com/Praca dla Ukraincow)

Робота за фахом - непросто, але вигідно

У Польщі можливо знайти і роботу за фахом. Іноді трапляються вакансії для дизайнерів та ілюстраторів, фотографів.

Але частіше можна знайти роботу все ж руками, хоч для цього потрібні навички і досвід.

Наприклад, у Варшаві швачці пропонують за роботу 17 злотих на годину за зшивання матеріалу повітряних фільтрів для кліматичних установок (10-12 годин, за житло 300 злотих). В місяць при 5-денному тижні зарплата складе близько 4000 злотих (28 тисяч гривень).

Фото: Приклади вакансій для українців без обов'язкового знання мови (скріншот РБК-Україна/pracuj.pl)

Масажистам напередодні туристичного сезону в готелях пропонують вакансії із зарплатою близько 5000 злотих, в реабітитаційних центрах – з медичною освітою - за повний робочий день платять 6000 злотих (42 тисяч гривень).

Чимало вакансій і в ресторанах, особливо в курортних локаціях – шукають кухарів і помічників кухаря. Оплата - до 12 тисяч злотих на місяць (84 тисячі гривень або 1770 євро). Щоб претендувати на високу зарплату, потрібно знати польську кухню і вміти готувати страви ще якихось інших країн.

Фізична робота - на підприємствах і складах

Для українців багато роботи на заводах. Наприклад, неподалік від Гданська біля Балтійського моря є вакансія з чищення, нарізки і укаковки риби.

Робочий день- з 5:30 до 16:30 шість днів на тиждень. Умови роботи - при температурі 12-16 градусів. На роботі надають обіди. Житло безкоштовно поруч з роботою, тільки приймають працівниць без дітей. Заробити можна в середньому 4000 злотих (28 тисяч гривень).

Фото: Робота в мережі супермаркетів (kariera.lidl.pl)

Також на склади і в супермаркети на викладку товарів з палетів на полиці є багато вакансій. Середня зарплата - 16 злотих на годину. Перевага такої роботи - безкоштовне житло. Мінуси - потрібно піднімати тяжке, наприклад, блоки упаковок з соками або мінеральною водою, консервами.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі вже знайшли роботу рекордне число українців.