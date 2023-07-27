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До 1600 євро. Як біженцям у Польщі отримати допомогу на ремонт житла

Фото: Ремонт електрики (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі можуть отримати кошти, щоб відремонтувати орендоване житло. Триває перший набір заявок на фінансову допомогу у 2023 році від фонду Habitat for Humanity Poland.

Які суми можна отримати та на які види ремонту їх виділяють, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Програма передбачає дофінансування на проведення ремонтних робіт. Сума допомоги – від 1000 до 7300 злотих (226-1650 євро).

На таку фінансову підтримку можуть претендувати:

  • українці зі статусом UKR, які самостійно орендують житло в Польщі;
  • польські власники квартир, які здають в оренду своє житло українцям зі статусом UKR.

За кошти від фонду можна буде придбати все необхідно для проведення ремонту. Наприклад, передбачається, що програма допоможе біженцям:

  • придбати електрику або сантехнику;
  • поміняти вікна та міжкімнатні двері;
  • поміняти підлогу;
  • відремонтувати вентиляцію;
  • зробити ремонт стін.

Якщо є потреба в інших видах ремонтну, це треба вказати в анкеті. Для того, щоб подати заявку, потрібно:

  1. Роздрукувати і заповнити договір на проведення ремонту між власником та орендарем.
  2. Заповнити заявку на фінансування ремонту.

В анкеті необхідно вказати, який ремонт планується, в якому воєводстві проживає заявник, також – контактні дані.

Подати заявку на грошову допомогу можна до 31 липня. Результати будуть оголошені 7 серпня.

Більше інформації щодо фінансової допомоги можна отримати за номером: +48 799 351 115. Консультацію можна отримати українською, англійською або польською мовами.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі.

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