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До 1600 евро. Как беженцам в Польше получить помощь на ремонт жилья

Фото: Ремонт электричества (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше могут получить средства, чтобы отремонтировать съемное жилье. Продолжается первый набор заявок на финансовую помощь в 2023 году от фонда Habitat for Humanity Poland.

Какие суммы можно получить и на какие виды ремонта их выделяют, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

Программа предусматривает дофинансирование на проведение ремонтных работ. Сумма помощи – от 1000 до 7300 злотых (226-1650 евро).

На такую финансовую поддержку могут претендовать:

  • украинцы со статусом UKR, самостоятельно арендующие жилье в Польше;
  • польские владельцы квартир, сдающие в аренду свое жилье украинцам со статусом UKR.

За средства от фонда можно будет приобрести все необходимое для проведения ремонта. Например, предполагается, что программа поможет беженцам:

  • приобрести электричество или сантехнику;
  • поменять окна и межкомнатные двери;
  • поменять пол;
  • отремонтировать вентиляцию;
  • сделать ремонт стен.

Если есть потребность в других ремонтных видах, это нужно указать в анкете. Для того чтобы подать заявку, нужно:

  1. Распечатать и заполнить договор на проведение ремонта между владельцем и арендатором.
  2. Заполните заявку на финансирование ремонта.

В анкете нужно указать, какой ремонт планируется, в каком воеводстве проживает заявитель, также – контактные данные.

Подать заявку на денежную помощь можно до 31 июля. Результаты будут оглашены 7 августа.

Больше информации о финансовой помощи можно получить по номеру: +48 799 351 115. Консультацию можно получить на украинском, английском или польском языке.

Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши.

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