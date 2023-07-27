До 1600 евро. Как беженцам в Польше получить помощь на ремонт жилья

Украинские беженцы в Польше могут получить средства, чтобы отремонтировать съемное жилье. Продолжается первый набор заявок на финансовую помощь в 2023 году от фонда Habitat for Humanity Poland.
Какие суммы можно получить и на какие виды ремонта их выделяют, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Программа предусматривает дофинансирование на проведение ремонтных работ. Сумма помощи – от 1000 до 7300 злотых (226-1650 евро).
На такую финансовую поддержку могут претендовать:
За средства от фонда можно будет приобрести все необходимое для проведения ремонта. Например, предполагается, что программа поможет беженцам:
Если есть потребность в других ремонтных видах, это нужно указать в анкете. Для того чтобы подать заявку, нужно:
В анкете нужно указать, какой ремонт планируется, в каком воеводстве проживает заявитель, также – контактные данные.
Подать заявку на денежную помощь можно до 31 июля. Результаты будут оглашены 7 августа.
Больше информации о финансовой помощи можно получить по номеру: +48 799 351 115. Консультацию можно получить на украинском, английском или польском языке.
Напомним, мы писали, сколько стоит арендовать квартиру в больших городах Польши.
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