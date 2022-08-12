От 14 тысяч гривен. Сколько стоит отдохнуть в Турции с вылетом из Молдовы

Отдых в Турции с детьми из Украины этим летом не только несложно осуществить, но можно найти даже варианты отдыха по карману.

Какая атмосфера и цены ждут украинцев на турецких курортах этим летом, TRAVEL РБК-Украина рассказала руководитель туристического агентства Евгения Мельник из собственного опыта.

"Полный самолет с украинскими туристами": что учитывать при вылете из другой страны

Евгения Мельник – руководитель туристического агентства из Ирпеня и мать 2-летнего сына. В конце июля она сделала "разведку", как полететь на отдых в Турцию из Кишинева с ребенком и поделилась своим опытом путешествия.

"Сказать, что эмоции при полете зашкаливают - это ничего не сказать. Полный самолет с украинскими туристами на борту садится в Анталии. SkyUp действительно молодцы, что смогли сделать эту возможность для нас. Наши бортпроводники встречают украинцев на родном языке. Это наши, но временно летающие из Молдовы", - рассказывает она о рейсе в Турцию.

Фото: Вид из отеля в Сиде (booking.com)

Полет длится 1 час 40 минут. Трансфер в Кишинев – самая длительная часть путешествия.

"Мы ехали из Винницы в аэропорт Кишинева 6 часов – расстояние 300 километров. Многие перевозчики сделали трансфер именно из Винницы. Но из Киева, конечно, также есть трансферы", - рассказывает Евгения о способах добраться в Молдову.

По ее словам, трансфер был на комфортабельном микроавтобусе на 8-10 мест. На обратном пути ей было удобно ехать даже с ребенком на руках, не покупая отдельное место.

Многие мамы едут в Кишинев и за рулем своего автомобиля. Вылет в Анталию есть в 9 утра и в 12 часов. Нужно закладывать время на прохождение украинско-молдавского контроля и учитывать комендантский час в Украине. На пути в Кишинев Евгении удалось пройти границу за полчаса, а на обратном пути проверка украинскими пограничниками заняла 2 часа.

"Нам пришлось ждать вылета в аэропорту Кишинева 9 часов – это тяжело, до регистрации на рейс (которая теперь возможна только в аэропорту) – часов 6-7. Но аэропорт очень маленький и уютный, пассажиров немного. На втором этаже есть два кафе. Многие путешественники спали на диванчиках этого кафе, сдвигали кресла и там спали детки", - описывает она аэропорт.

Фото: Комната для мам с детьми в аэропорту Кишинева (коллаж РБК-Украина/Евгения Мельник)

В транзитной зоне обустроена очень комфортная комната отдыха для матери и ребенка. Там есть игрушки, колыбелька, мягкое кресло в пуфиком, чтобы мама могла вытянуть ноги и отдохнуть, а также - микроволновка, чтобы подогреть питание. Также - детская игровая зона с мультиками. В то время, как в комнате матери и ребенка в аэропорту Анталии нет даже туалета, нужно было стоять в огромной общей очереди.

"Даже в эти сложные времена мы можем путешествовать. Это лето не следует откладывать. Везите к морю детей. К слову, почти пол самолета было пассажиров с детьми", - рассказала она.

По ее мнению, добираться до Кишинева и лететь в Анталию легче, чем ехать прямым чартерным автобусом напрямую в Турцию.

"Не так уж много". Ситуация с туристами из РФ и других стран в Турции

По словам Евгении Мельник, отношение к украинским туристам не изменилось – они чувствуют себя в отелях Турции безопасно и спокойно, отдыхающие из других стран доброжелательны. В гостиницах включают украинские песни – наравне с музыкой стран других туристов.

"Среди всех остальных туристов российских не так уж и много. Они есть, но ведут себя спокойно. Я их вообще не замечала. Но замечала туристов из Германии, Польши, Чехии, Австрии – как они бегали утром по променаду, и какие они спортивные", - поделилась наблюдениями турагент.

Фото: Пляж в Сиде (booking.com)

Также Евгения Мельник обращает внимание, что на разных курортах в Турции можно встретить больше или меньше россиян.

"Есть большая разница между курортами – всех туристов интересует вопрос, есть ли там туристы из России. Сначала мы жили в Сиде – и это был правильный выбор, потому что на этом курорте отдыхают 90 процентов немцев, везде слышно немецкую речь. Нам там было комфортнее – с туристами из России встречались минимально", - делится она.

Потом украинка отдыхала в Бельдиби ближе к Кемеру – там оказалось очень много россиян, включая ее отель. Однако там было примерно столько же и украинцев. При этом конфликтных ситуаций в отеле во время ее отдыха не происходило.

Фото: Виды в Турции (freepic.com)

На треть дороже. Сколько стоит отдохнуть в Турции в этом сезоне

Отдых в Турции в этом году для украинцев дороже на 30-40%, но при этом остаются "горящие путевки", говорит специалист. Страховка отдельно тоже дороже примерно на столько же.

"Цена динамическая, может меняться. Горящие туры по низкой цене будут ближе к моменту вылета на дешевый отель. И тогда стоит вопрос трансфера до Кишинева. Тот, кто может самостоятельно сесть в машину и поехать, иметь на нее "зеленую карту", тогда такой тур можно забронировать без проблем. Если семья будет добираться трансфером, тур нужно брать немного заранее, потому что и в автобусе из Киева в Кишинев от туроператора в последний момент может не быть мест", - советует турагент.

Такой трансфер из Киева стоит 4 тысяч гривен в обе стороны на одного человека. Из Винницы – 1,5 тысячи гривен в одну сторону. Сейчас появилось много частных перевозчиков, которые везут пассажиров микроавтобусами в Кишинев – много украинских туристов вылетают оттуда в Черногорию, Грецию, Египет.

Фото: Отель в Турции (booking.com)

По ее словам, из Молдовы путешествовать выгоднее всего. Потому что тарифы из Польши уже не как для украинцев – то есть намного дороже. Перелет из Кишинева в Анталию – чартерный, но билеты турист может купить через туристическую компанию и отдельно от тура.

Самый бюджетный авиатур для мамы с ребенком в скромном 3-звездочном отеле с питанием "все включено" на второй линии можно найти по цене от 14 тысяч гривен за неделю. Отдых в такую цену возможен на курорте Алания или Бельдиби. Средняя цена тур в 4-звездочном отеле – примерно 25-30 тысяч гривен.

"Дешевые фрукты – например, персики, виноград по 1 доллару за килограмм, апельсиновые фреши пол литра – тоже доллар, инжир – три доллара. Если отель со скромным и недостаточно разнообразным питанием, то можно докупать фрукты и себя порадовать", - подсказывает Евгения.

Цены в магазинах в туристических локациях всегда выше, и в этом году рост цен в супермаркетах на курортах Турции не заметен.

"Если нет возможности поехать на море у нас, то получается – Турция, потому что уже с питанием "все включено", а остальные страны будут дороже. Болгария не дороже, но туда долго ехать с маленьким ребенком, я бы не решилась. А Греция и Черногория – это отели с питанием "завтраки", - говорит специалист.

Фото: С детьми в Турцию комфортнее лететь самолетом (freepic.com)

Советы, как сделать длительную дорогу более легкой

Евгения отмечает, что решилась бы на такое путешествие еще раз, даже несмотря на долгий переезд в Кишинев. При этом бы некоторые вещи она бы сделала бы по-другому. Советами турагент поделилась на странице в Instagram.

"Если вы едете самостоятельно на машине или на трансфере, и хотите не ждать в аэропорту – бронируйте себе жилье в Кишиневе на одну дополнительную ночь. Например, если выезжаете накануне с запасом времени на прохождение границы. Если прошли границу очень быстро – поезжайте лучше в отель. Отдохните с ребенком. Это не так дорого стоит – примерно 600 гривен за ночь в отеле"; "В Турции можно заказать индивидуальный трансфер в отель. Цена зависит от расстояния. Например, доехать до Кемера из Антальи стоило где-то 20 долларов, до Сиде – 30 долларов. Я именно так и поступала. Потому что у нас был вылет на 9 утра, и мне хотелось уехать из гостиницы позже, чтобы сын мог чуть больше поспать"; "Мы брали с собой книгу для чтения в воде. Это отличная вещь - мы с удовольствием ее читали, сидя в море. Также очень советую подготовиться к тому, как развлечь ребенка, пока будете ждать свой рейс. Очень удобно брать с собой карандаши и раскраски";

⠀Напомним, мы писали, как отдохнуть в Хорватии украинкам с детьми.