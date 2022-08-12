Від 14 тисяч гривень. Скільки коштує відпочити в Туреччині з вильотом із Молдови

Відпочинок у Туреччині з дітьми з України цього літа не тільки нескладно здійснити, але можна знайти навіть варіанти відпочинку по кишені.

Яка атмосфера і ціни чекають українців на турецьких курортах цього літа, TRAVEL РБК-Україна розповіла керівник туристичного агентства Євгенія Мельник з власного досвіду.

"Повний літак з українськими туристами": що враховувати при вильоті з іншої країни

Євгенія Мельник - керівник туристичного агентства з Ірпеня і мати 2-річного сина. В кінці липня вона зробила "розвідку", як полетіти на відпочинок до Туреччини з Кишинева з дитиною і поділилася своїм досвідом подорожі.

"Сказати, що емоції при польоті зашкалюють - це нічого не сказати. Повний літак з українськими туристами на борту сідає в Анталії. SkyUp дійсно молодці, що змогли зробити цю можливість для нас. Наші бортпровідники зустрічають українців рідною мовою. Це наші, але тимчасово літають із Молдови", - розповідає вона про рейс до Туреччини.

Фото: Краєвид із готелю в Сіде (booking.com)

Політ триває 1 годину 40 хвилин. Трансфер до Кишинева - найтриваліша частина подорожі.

"Ми їхали з Вінниці в аеропорт Кишинева 6 годин - відстань 300 кілометрів. Багато перевізників зробили трансфер саме з Вінниці. Але з Києва, звичайно, також є трансфери", - розповідає Євгенія про способи дістатися до Молдови.

За її словами, трансфер був на комфортабельному мікроавтобусі на 8-10 місць. На зворотному шляху їй було зручно їхати навіть з дитиною на руках, не купуючи окреме місце.

Багато мам їдуть до Кишинева й за кермом свого автомобіля. Виліт в Анталію є о 9 ранку і о 12 годині. Потрібно закладати час на проходження українсько-молдовського контролю і враховувати комендантську годину в Україні. На шляху до Кишинева Євгенії вдалося пройти кордон за півгодини, а на зворотному шляху перевірка українськими прикордонниками зайняла 2 години.

"Нам довелося чекати вильоту в аеропорту Кишинева 9 годин - це важко, до реєстрації на рейс (яка тепер можлива тільки в аеропорту) – годин 6-7. Але аеропорт дуже маленький і затишний, пасажирів небагато. На другому поверсі є два кафе. Багато мандрівників спали на диванчиках цього кафе, зсували крісла і там спали дітки", - описує вона аеропорт.

Фото: Кімната для мам з дітьми в аеропорту Кишинева (колаж РБК-Україна/Євгенія Мельник)

У транзитній зоні облаштована дуже комфортна кімната відпочинку для матері і дитини. Там є іграшки, люлька, м'яке крісло в пуфиком, щоб мама могла витягнути ноги і відпочити, а також - мікрохвильовка, щоб підігріти харчування. Також - дитяча ігрова зона з мультиками. У той час, як в кімнаті матері і дитини в аеропорту Анталії немає навіть туалету, потрібно було стояти у величезній загальній черзі.

"Навіть у ці складні часи ми можемо подорожувати. Це літо не слід відкладати. Везіть до моря дітей. До слова, майже пів літака було пасажирів з дітьми", - розповіла вона.

На її думку, добиратися до Кишинева і летіти в Анталію легше, ніж їхати прямим чартерним автобусом безпосередньо до Туреччини.

"Не так вже й багато". Ситуація з туристами з РФ та інших країн в Туреччині

За словами Євгенії Мельник, ставлення до українських туристів не змінилося - вони відчувають себе в готелях Туреччини безпечно і спокійно, відпочивальники з інших країн доброзичливі. У готелях включають українські пісні - нарівні з музикою країн інших туристів.

"Серед всіх інших туристів російських не так вже й багато. Вони є, але поводяться спокійно. Я їх взагалі не помічала. Але помічала туристів з Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії – як вони бігали вранці по променаду, і які вони спортивні", - поділилася спостереженнями турагент.

Фото: Пляж в Сіде (booking.com)

Також Євгенія Мельник звертає увагу, що на різних курортах в Туреччині можна зустріти більше або менше росіян.

"Є велика різниця між курортами – всіх туристів цікавить питання, чи є там туристи з Росії. Спочатку ми жили в Сіде - і це був правильний вибір, тому що на цьому курорті відпочивають 90 відсотків німців, скрізь чути німецьку мову. Нам там було комфортніше - з туристами з Росії зустрічалися мінімально", - ділиться вона.

Потім українка відпочивала в Бельдібі ближче до Кемера – там виявилося дуже багато росіян, включаючи її готель. Однак там було приблизно стільки ж і українців. При цьому конфліктних ситуацій в готелі під час її відпочинку не відбувалося.

Фото: Краєвиди у Туреччині (freepic.com)

На третину дорожче. Скільки коштує відпочити в Туреччині в цьому сезоні

Відпочинок в Туреччині в цьому році для українців дорожчий на 30-40%, але при цьому залишаються "гарячі путівки", говорить фахівець. Страховка окремо теж дорожче приблизно на стільки ж.

"Ціна динамічна, може змінюватися. Гарячі тури за низькою ціною будуть ближче до моменту вильоту на дешевий готель. І тоді стоїть питання трансферу до Кишинева. Той, хто може самостійно сісти в машину і поїхати, мати на неї "зелену карту", тоді такий тур можна забронювати без проблем. Якщо сім'я буде добиратися трансфером, тур потрібно брати трохи заздалегідь, тому що і в автобусі з Києва до Кишинева від туроператора в останній момент може не бути місць", - радить турагент.

Такий трансфер з Києва стоїть 4 тисяч гривень в обидві сторони на одну людину. Із Вінниці – 1,5 тисячі гривень в одну сторону. Зараз з'явилося багато приватних перевізників, які везуть пасажирів мікроавтобусами до Кишинева – багато українських туристів вилітають звідти до Чорногорії, Греції, Єгипту.

Фото: Готель у Туреччині (booking.com)

За її словами, з Молдови подорожувати найвигідніше. Тому що тарифи з Польщі вже не як для українців – тобто набагато дорожче. Переліт з Кишинева в Анталію - чартерний, але квитки турист може купити через туристичну компанію і окремо від туру.

Найбюджетніший авіатур для мами з дитиною в скромному 3-зірковому готелі з харчуванням "все включено" на другій лінії можна знайти за ціною від 14 тисяч гривень за тиждень. Відпочинок за таку ціну можливий на курорті Аланія або Бельдібі. Середня ціна тур в 4-зірковому готелі - приблизно 25-30 тисяч гривень.

"Дешеві фрукти - наприклад, персики, виноград по 1 долару за кілограм, апельсинові фреші півлітра - теж долар, інжир – три долари. Якщо готель зі скромним і недостатньо різноманітним харчуванням, то можна докуповувати фрукти і себе порадувати", - підказує Євгенія.

Ціни в магазинах в туристичних локаціях завжди вищі, і в цьому році зростання цін в супермаркетах на курортах Туреччини не помітне.

"Якщо немає можливості поїхати на море у нас, то виходить - Туреччина, тому що вже з харчуванням "все включено", а інші країни будуть дорожче. Болгарія не дорожче, але туди довго їхати з маленькою дитиною, я б не зважилася. А Греція і Чорногорія – це готелі з харчуванням "сніданки", - говорить фахівець.

Фото: Із дітьми до Туреччини комфортніше летіти літаком (freepic.com)

Поради, як зробити тривалу дорогу легшою

Євгенія зазначає, що зважилася б на таку подорож ще раз, навіть незважаючи на довгий переїзд до Кишинева. При цьому б деякі речі вона б зробила б по-іншому. Порадами турагент поділилася на сторінці в Instagram.

"Якщо ви їдете самостійно на машині або на трансфері, і хочете не чекати в аеропорту – бронюйте собі житло в Кишиневі на одну додаткову ніч. Наприклад, якщо виїжджаєте напередодні з запасом часу на проходження кордону. Якщо пройшли кордон дуже швидко - їдьте краще в готель. Відпочиньте з дитиною. Це не так дорого коштує - приблизно 600 гривень за ніч в готелі"; "В Туреччині можна замовити індивідуальний трансфер в готель. Ціна залежить від відстані. Наприклад, доїхати до Кемера з Анталії коштувало десь 20 доларів, до Сіде - 30 доларів. Я саме так і чинила. Тому що у нас був виліт на 9 ранку, і мені хотілося виїхати з готелю пізніше, щоб син міг трохи більше поспати"; "Ми брали з собою книгу для читання у воді. Це чудова річ - ми із задоволенням її читали, сидячи в морі. Також дуже раджу підготуватися до того, як розважити дитину, поки будете чекати свій рейс. Дуже зручно брати з собою олівці і розмальовки";

⠀Нагадаємо, ми писали, як відпочити в Хорватії українкам з дітьми.