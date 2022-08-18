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От 12 тысяч гривен. Украинцы смогут получить одноразовую выплату: кто именно

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Четверг 18 августа 2022 08:00
От 12 тысяч гривен. Украинцы смогут получить одноразовую выплату: кто именно Фото: Выплаты начинающим учителям (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Педагогам дают "стартовые" выплаты в начале карьеры после вуза

Украинцы могут получить одноразовую финансовую помощь в размере больше 12 тысяч гривен – пяти прожиточных минимумов. Такая выплата предоставляется некоторым категориям выпускников ВУЗов при оформлении на работу.

Речь идет о будущих педагогах среднего образования, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today.

Финансовая помощь будет предоставляться выпускникам вузов, которые заключат договор о работе на должности педагогического сотрудника.

Согласно постановлению Кабинета министров "О предоставлении одноразовой адресной денежной помощи некоторым категориям выпускников высших учебных заведений", начинающие украинские специалисты смогут получить единовременную выплату в пятикратном размере прожиточного минимума, установленного на 1 января текущего года. В 2022 году это - 2481 гривен, а выплата составит 12405 гривен.

От 12 тысяч гривен. Украинцы смогут получить одноразовую выплату: кто именно

Фото: Единоразовую финансовую помощь могут получить выпускники, подписашие трудовой договор на 3 года (РБК-Украина/Виталий Носач)

На выплаты имеют право выпускники вузов:

  • имеющие степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра специальностей в области знаний Образование/Педагогика;
  • имеющие образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста;
  • имеющие степень бакалавра, магистра другой специальности и области знаний.

Условием финансовой помощи является заключение трудового договора на должность педагогического работника в учреждении общего среднего (школа) или профессионального (профессионально-технического) образования на срок не менее 3 лет.

Что нужно сделать, чтобы получить выплату

Отмечается, что заявление о финансовой помощи нужно подать в вуз, где был получен диплом. Также необходимо приложить копию трудовой книжки и трудового контракта педагогического сотрудника.

Документы подаются до 10 октября 2022 года, а средства будут начислены до конца текущего года.

Те, кто закончат обучение в ноябре-декабре 2022 года и подали заявки, смогут получить выплаты в следующем году.

Напомним, мы писали, как украинцам получить выплаты от ООН.

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