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Від 12 тисяч гривень. Українці зможуть отримати одноразову виплату: хто саме

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Четвер 18 серпня 2022 08:00
Від 12 тисяч гривень. Українці зможуть отримати одноразову виплату: хто саме Фото: Виплати вчителям-початківцям (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Педагогам дають "стартові" виплати на початку кар'єри після вузу

Українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі більше 12 тисяч гривень - п'яти прожиткових мінімумів. Така виплата надається деяким категоріям випускників ВНЗ при оформленні на роботу.

Йдеться про майбутніх педагогів середньої освіти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Фінансова допомога надаватиметься випускникам ВНЗ, які укладуть договір про роботу на посаді педагогічного співробітника.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів" про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів", українські фахівці-початківці зможуть отримати одноразову виплату в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановлену на 1 січня поточного року. У 2022 році це - 2481 гривень, а виплата складе 12405 гривень.

Від 12 тисяч гривень. Українці зможуть отримати одноразову виплату: хто саме

Фото: Одноразову фінансову допомогу можуть отримати випускники, що підписали трудовий договір на 3 роки (РБК-Україна/Віталій Носач)

На виплати мають право випускники вузів:

  • мають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей в галузі знань Освіта / Педагогіка;
  • мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;
  • мають ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності та галузі знань.

Умовою фінансової допомоги є укладення трудового договору на посаду педагогічного працівника в закладі загальної середньої (школа) або професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше 3 років.

Що потрібно зробити, щоб отримати виплату

Відзначається, що заяву про фінансову допомогу потрібно подати до ВНЗ, де був отриманий диплом. Також небхідно додати копію трудової книжки і трудового контракту педагогічного співробітника.

Документи подаються до 10 жовтня 2022 року, а кошти будуть нараховані до кінця поточного року.

Ті, хто закінчать навчання в листопаді-грудні 2022 року і подали заявки, зможуть отримати виплати в наступному році.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати виплати від ООН.

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