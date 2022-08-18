Від 12 тисяч гривень. Українці зможуть отримати одноразову виплату: хто саме

Педагогам дають "стартові" виплати на початку кар'єри після вузу

Українці можуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі більше 12 тисяч гривень - п'яти прожиткових мінімумів. Така виплата надається деяким категоріям випускників ВНЗ при оформленні на роботу.

Йдеться про майбутніх педагогів середньої освіти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today.

Фінансова допомога надаватиметься випускникам ВНЗ, які укладуть договір про роботу на посаді педагогічного співробітника.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів" про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів", українські фахівці-початківці зможуть отримати одноразову виплату в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановлену на 1 січня поточного року. У 2022 році це - 2481 гривень, а виплата складе 12405 гривень.

Фото: Одноразову фінансову допомогу можуть отримати випускники, що підписали трудовий договір на 3 роки (РБК-Україна/Віталій Носач)

На виплати мають право випускники вузів:

мають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей в галузі знань Освіта / Педагогіка;

мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

мають ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності та галузі знань.

Умовою фінансової допомоги є укладення трудового договору на посаду педагогічного працівника в закладі загальної середньої (школа) або професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше 3 років.

Що потрібно зробити, щоб отримати виплату

Відзначається, що заяву про фінансову допомогу потрібно подати до ВНЗ, де був отриманий диплом. Також небхідно додати копію трудової книжки і трудового контракту педагогічного співробітника.

Документи подаються до 10 жовтня 2022 року, а кошти будуть нараховані до кінця поточного року.

Ті, хто закінчать навчання в листопаді-грудні 2022 року і подали заявки, зможуть отримати виплати в наступному році.

Нагадаємо, ми писали, як українцям отримати виплати від ООН.