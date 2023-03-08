12 багатоповерхівок. В Україні збудують чергове житло для переселенців

12 будинків із квартирами для переселенців збудують на околиці Івано-Франківська. На будівництво соціального житла ЄС виділив 10 млн євро.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
На території села Микитинці, що входить в міську громаду Івано-Франківська, зведуть соціальне житло для переселенців. Місто отримало на це 10 млн євро від Євросоюзу.
Про це міський голова повідомив на прес-конференції, яку ініціювало регіональне відділення Асоціації міст України.
"Ми отримали близько 10 млн євро на будівництво соціального житла. Воно буде власністю територіальної громади і надаватиметься внутрішньо переміщеним особам. Вже є підписаний контракт", – зазначив Руслан Марцінків.
За його словами, мешканці Микитинецької громади погодили будівництво. Для нового житла виділили 80 соток землі. Усі необхідні комунікації там є – світло, каналізація, вода.
"Це будуть п'ятиповерхові будинки, у яких не потрібно буде встановлювати ліфти. Попередньо їх буде 12", – пояснив міський голова.
Для нового кварталу школу та садок окремо не зводитимуть – діти переселенців підуть у заклади навколишніх сіл громади.
З початку початку війни Івано-Франківська громада прийняла 92 тисячі переселенців. Зараз там залишаються 36 тисяч ВПО.
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