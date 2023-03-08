12 багатоповерхівок. В Україні збудують чергове житло для переселенців

12 будинків із квартирами для переселенців збудують на околиці Івано-Франківська. На будівництво соціального житла ЄС виділив 10 млн євро.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На території села Микитинці, що входить в міську громаду Івано-Франківська, зведуть соціальне житло для переселенців. Місто отримало на це 10 млн євро від Євросоюзу.

Про це міський голова повідомив на прес-конференції, яку ініціювало регіональне відділення Асоціації міст України.

"Ми отримали близько 10 млн євро на будівництво соціального житла. Воно буде власністю територіальної громади і надаватиметься внутрішньо переміщеним особам. Вже є підписаний контракт", – зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, мешканці Микитинецької громади погодили будівництво. Для нового житла виділили 80 соток землі. Усі необхідні комунікації там є – світло, каналізація, вода.

"Це будуть п'ятиповерхові будинки, у яких не потрібно буде встановлювати ліфти. Попередньо їх буде 12", – пояснив міський голова.

Фото: Школа в Микитинцях (wikimedia.org/Gudyma_s)

Для нового кварталу школу та садок окремо не зводитимуть – діти переселенців підуть у заклади навколишніх сіл громади.

З початку початку війни Івано-Франківська громада прийняла 92 тисячі переселенців. Зараз там залишаються 36 тисяч ВПО.

Нагадаємо, ми писали, як знайти безкоштовне житло в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.