12 многоэтажек. В Украине построят очередное жилье для переселенцев

12 домов с квартирами для переселенцев построят на окраине Ивано-Франковска. На строительство социального жилья ЕС выделил 10 млн евро.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

На территории села Никитинцы, которое входит в городскую общину Ивано-Франковска, построят социальное жилье для переселенцев. Город получил на это 10 млн евро от Евросоюза.

Об этом мэр сообщил на пресс-конференции, которую инициировало региональное отделение Ассоциации городов Украины.

"Мы получили около 10 млн евро на строительство социального жилья. Оно будет собственностью территориального общины и будет предоставляться внутренне перемещенным лицам. Уже есть подписанный контракт", – отметил Руслан Марцинкив.

По его словам, жители Никитинецкой общины согласовали строительство. Для нового жилья было выделено 80 соток земли. Все необходимые коммуникации там есть – свет, канализация, вода.

"Это будут пятиэтажные дома, в которых не нужно будет устанавливать лифты. Предварительно их будет 12", – пояснил мэр.

Фото: Школа в Никитинцах (wikimedia.org/Gudyma_s)

Для нового квартала школу и садик отдельно возводить не будут – дети переселенцев пойдут в заведения окрестных сел общины.

С начала начала войны Ивано-Франковское общество приняло 92 тысячи переселенцев. Сейчас там остаются 36 тысяч ВПЛ.

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