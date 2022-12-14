11 поїздів щодня. Як дістатися в Угорщину з України в грудні 2022 року

Українці, які планують поїздку в Угорщину, мають можливість дістатися з України одним із 11 щоденних поїздів. Один із них рушає із Києва, решта – із Закарпаття.
Які тепер є сполучення із цією країною, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".
У компанії зазначають, що тепер "Укрзалізниця" має 11 сполучень з Угорщиною, а поїхати можна потягами за таким розкладом:
Зворотно з Мукачева о 12:30, Чоп – 13:40/14:10, Феріхегі/Аеропорт – 18:14/18:15, прибуття Будапешт-Ньюгати – о 18:37;
Ці рейси щоденні, з миттєвою пересадкою у Захоні.
Відправлення з Відня о 16:42, прибуття до Чопа о 02:28 (з можливістю зручної пересадки на 749/750 до Києва). Зворотно з Чопа о 03:28 (так само зручно з поїзда 749/750), прибуття до Відня – о 11:21.
Пасажирам пояснюють, що продаж проїзних документів за маршрутом "Київ – Відень" здійснюється виключно через каси міжнародного сполучення за 20 днів до відправлення потяга. Уточнити актуальну інформацію стосовно наявності вільних місць також можливо лише у касах. Потяг курсує за щоденним графіком, відправлення о 12:57.
Також уточнюють, що потяг №33 "Мукачево – Будапешт" курсує без пересадок. Орієнтовна ціна квитка – 1000 грн. Приблизна вартість квитка на потяг №140 Чоп – Відень – 2200 грн. Вартість залежить від курсу валют на дату придбання квитка.
В "Укрзалізниці" зазначають, що продаж квитків до Угорщини проводиться тільки через касу. Ознайомитись з графіком руху міжнародних потягів можна на сайті uz-vezemo.com в розділі міжнародні рейси.
Нагадаємо, ми писали, як дістатися поїздом у Словаччину із Закарпаття.